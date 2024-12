Francisco Monteiro explode contra Renata: «Acha que está a fazer um papelão»

Francisco Monteiro criticou Renata no Extra do Secret Story, acusou-a de ser manipuladora e de agir com más intenções na situação com Diogo Alexandre e Maycon.

Francisco Monteiro, comentador do Secret Story, esteve no Extra, emitido na quarta-feira, 11 de dezembro, e não hesitou em criticar Renata pela forma como lidou com a situação que envolveu Diogo Alexandre e Maycon. Para o comentador, Renata distorceu a história e a sua postura tem vindo a ser: «patética».

Francisco Monteiro deu a sua opinião sobre a atitude da concorrente nestes últimos dias: «Renata é indispensável para este tipo de programas, porque se ela é das primeiras salvas, então qualquer pessoa pode ser». Francisco Monteiro frisou que a concorrente alimentou o conflito sabendo que estava numa missão secreta: «A única pessoa que não devia ter esta intervenção é ela própria, porque sabe que está em missão».

Apesar das críticas, Francisco Monteiro reconheceu que os colegas de casa pareceram desconfiar da colega: «Os concorrentes estão incrédulos. Eles olham para as imagens e não sabem que ela está em missão. Agora, imagina se soubessem», acrescentou.

No entanto, os comentários não pararam por aí. Francisco Monteiro realçou que a aliança com Maycon é vantajosa para Renata, mas prejudicial para o colega: «Enquanto ela estiver com Maycon, vai queimar o rapaz todos os dias. Lá dentro, isso é péssimo para ele”, afirmou.

Francisco Monteiro concluiu as suas declarações com um último comentário: «Ela acha que está a fazer um papelão e a fazer um grande jogo, mas não. Está a ser só ridícula.»