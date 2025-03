Em partilha rara, Francisco Monteiro declara-se a pessoa especial, e não é Bárbara Parada

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Francisco Monteiro não é conhecido por ser um ávido utilizador das redes sociais, sendo que vai partilhando um registo ou outro, mas não tem por hábito expor o seu dia a dia.

Esta sexta-feira, dia 14 de março, o comentador do Secret Story - Desafio Final, recorreu às suas redes sociais para partilhar uma fotografia com um amigo, de nome Bernardo Ribeiro, e escreveu a seguinte legenda acompanhada de um emoji de coração: "O meu boluta."

Veja em baixo, a partilha original.

Recorde-se que, recentemente, Francisco Monteiro protagonizou um momento de desacordo com Cinha Jardim em direto, no Extra, sobre a postura de Miguel Vicente no programa.

Veja esse momento, no vídeo em baixo.

E ainda, esta semana, no Secret Story – Desafio Final, Miguel Vicente trouxe à casa um tema inesperado ao falar sobre Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O concorrente recordou o seu papel como comentador do Big Brother e surpreendeu os colegas com uma confissão sobre Zaza. Veja, em cima, a galeria de imagens que mostra todas as reações.