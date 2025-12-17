Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de simbolismo e emoção. Esta terça-feira, dia 16, o comentador do Secret Story 9, da TVI, publicou no Instagram uma fotografia onde surge no interior de um automóvel, acompanhada de uma reflexão que não passou despercebida aos seguidores.

“A luz existe. É preciso olhar para os sítios certos”, começou por escrever Francisco Monteiro na legenda da imagem, numa frase que rapidamente gerou reações e mensagens de apoio. Logo de seguida, o comentador revelou uma novidade importante para os fãs do reality show da TVI.

“Estou de volta dias 29 e 30 para me despedir de vocês”, anunciou, confirmando assim o seu regresso aos espaços de comentário do Secret Story para duas últimas emissões especiais. Na mesma publicação, Francisco Monteiro deixou ainda palavras de agradecimento a quem o tem acompanhado ao longo deste percurso televisivo: “Obrigado pelas mensagens de carinho e por todos os miminhos que me têm sido entregues. Gosto de vocês.”

A mensagem foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não tardaram a encher a caixa de comentários com palavras de apoio, reconhecimento e carinho, sublinhando a ligação próxima que o comentador criou com o público ao longo da sua participação no formato.

