Francisco Monteiro revela enorme desejo em ser pai, mas antes faz confissão: «Por mim já tinha sido, mas tenho consciência que...»

Surpresa! João Ricardo no Última Hora e com um objetivo: «A minha missão aqui hoje é (...) o Francisco Monteiro»

Francisco Monteiro esteve recentemente num podcast onde abordou vários temas da sua vida.

Um dos grandes sonhos de Francisco Monteiro é ser pai.

Numa conversa com um youtuber muito conhecido, o comentador fez uma confissão,

«Por mim, já tinha sido pai aos 20 anos. Mas tenho plena consciência de que não serei um bom pai neste momento»

A conversa decorreu de forma muito natural, mas o vencedor do Big Brother 2023 acrescentou ainda que,

«Se não sou bom para mim próprio, vou ser bom para os meus filhos? Eu tenho muito essa consciência.Tenho essa consciência daquilo que sou e daquilo que me rodeia». Já não é a primeira vez que Francisco Monteiro revela o desejo de ser pai, mas assume que neste momento não é a altura para si, nem tem as «ferramentas para o ser», afirmou Francisco em conversa com Tiago Paiva, no podcast «Devaneios».

Recorde-se que Francisco Monteiro é atualmente um dos comentadores do Secret Story - Desafio Final, seja no Última Hora e no Diário, seja no Extra com Marta Cardoso. Recentemente, Francisco Monteiro falou abertamente sobre a sua relação com a sua «mulher» Bárbara Parada. Espreite o momento,

Francisco Monteiro esteve no Última Hora e no Diário com João Ricardo, que desistiu do Desafio Final, e Cinha Jardim para comentar os últimos acontecimentos dentro da Casa. João Ricardo assumiu que foi ao programa com um único objetivo e estava relacionado com Francisco Monteiro. Ora veja,