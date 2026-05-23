Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Francisco Monteiro está completamente rendido a uma estrela da TVI. O vencedor do Big Brother 2023 conheceu Isabel Figueira nos estúdios da TVI, onde os dois têm partilhado vários painéis de comentário dos realities da estação. Agora, comentam juntos o Desafio Final e nesta sexta-feira, 22 de maio, Zaza decidiu declarar-se à amiga.

«A Isabel é um dos melhores corações que já conheci», escreveu na legenda de uma fotografia em que surge ao lado da atriz e de Adriano Silva Martins.

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Inédito! Francisco Monteiro revela conversa com João Ricardo antes do Desafio Final. E envolve Sara

Durante a emissão do Extra do Secret Story – Desafio Final desta quinta-feira, Francisco Monteiro partilhou uma conversa curiosa que teve com João Ricardo antes de o concorrente regressar à casa mais vigiada do país. O comentador recordou o conselho que lhe deu numa altura em que ainda não se sabia quem iria integrar esta nova fase do jogo.

«Eu tive uma conversa com o João Ricardo antes de ele entrar e eu disse-lhe: “Meu querido, reza às alminhas para que a Sara não entre”», começou por contar, entre risos. A revelação arrancou reação imediata em estúdio, até porque o aviso acabou por ganhar outro significado depois da entrada de Sara Jesus no reality show.

Perante a aproximação cada vez mais evidente entre os dois concorrentes, Francisco Monteiro explicou a razão por detrás do alerta: «Porque senão tu vais-te espetar ao comprido, porque vais-te apaixonar por ela. E ele ria-se e tal. E é exatamente isso que está a acontecer, literalmente». As palavras do vencedor do Big Brother 2023 acabaram por reforçar a ideia de que o interesse de João Ricardo por Sara é cada vez mais difícil de disfarçar.