Regresso aguardado? Francisco Monteiro anuncia novidade especial: e em dose dupla

Francisco Monteiro acaba de anunciar uma novidade muito especial. O vencedor do Big Brother 2023, que tem estado afastado do pequeno ecrã desde que terminou o Secret Story 9, mas deixou os fãs em êxtase ao deixar no ar a possibilidade de o seu regresso televisivo estar para breve.

A novidade foi dada através das redes sociais. «Portanto, hoje, a visibilidade no Porto está fantástica, como podem constatar. Mas isso também não interessa nada por agora», começou por escrever Zaza, como é carinhosamente tratado, na legenda de um story que divulgou no Instagram esta segunda-feira, 9 de fevereiro.

«Nesta sexta-feira, vou estar convosco a dobrar, apesar de que apenas poderão acompanhar uma delas (por agora). Sexta-feira de manhã», acrescentou.