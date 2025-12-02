Francisco Monteiro faz partilha arrepiante: «Impossível não chorar»

Romance ao rubro! As fotos escaldantes de Bárbara Parada e Francisco Monteiro no destino de sonho

Francisco Monteiro fez uma partilha um pouco diferente do habitual. Adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto, o vencedor do Big Brother 2023 assistiu à gala dos Dragões de Ouro, que decorreu nesta segunda-feira, dia 1 de dezembro, e que distingue várias figuras do clube todos os anos.

Através dos stories do Instagram, Zaza, como é carinhosamente tratado, publicou um momento emotivo em que Estela Costa, a viúva de Jorge Costa, que morreu em agosto deste ano, discursou.

«Impossível não chorar. Merece ser visto», escreveu, na legenda da partilha.