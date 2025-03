Solteiro, Francisco Vale muda radicalmente o estilo de vida em apenas 2 meses com o apoio especial de um ex-concorrente do Big Brother

Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do Big Brother

Francisco Vale emite um comunicado oficial no qual afirma que está separado de Jéssica Galhofas.

Solteiro, o ex-concorrente do Big Brother 2023 mostrou a sua evolução física, e está mais em forma do que nunca!

Tudo graças a Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother 2024. O personal trainer foi o responsável pelo processo de emagracimento e tonificação do corpo de Francisco Vale.

Nas redes sociais, Nelson Fernandes mostrou o resultado final dos treinos e dieta alimentar de Francisco Vale, explicando o processo: «Deixo-vos aqui a transformação Bomba de 2 meses do Francisco. 2 meses de compromisso onde o treino aliado a alimentação foi fundamental para este resultado incrível!!! Orgulho enorme no Francisco por ter cumprido com todos os desafios que lhe propus! Melhor estética , postura , saúde e maior auto estima é o que conseguimos além do que vemos nas fotos».

«Hoje estabeleci uma nova meta para o Francisco, mas para já ficará entre eu e ele para breve revelarmos o que vem daí!! Degrau a degrau vamos subindo a escada do sucesso , meta a meta sempre a procura de mais e melhor!! Obrigado Francisco por teres confiado no meu trabalho», terminou.

Foi no dia 3 de março que Francisco Vale recorreu à sua rede social pessoal para emitir o comunicado. Através dos stories do instagram, o ex-concorrente escreveu: «Olá a todos. É triste termos de chegar ao ponto de falar da nossa vida provada para que as pessoas nos respeitem minimamente nas redes sociais ou na rua», começou por dizer.

«Atualmente o casal Jekiko está separado, por razões que só a nós nos dizem respeito mas deixamos claro que não estamos em guerras, portanto agradecemos que não destilem ódio», continuou.