Fábio Paim mostra-se ao lado de lendas do futebol que todos conhecem: «Parecia impossível»

Fábio Paim recorreu às redes sociais para partilhar um dos momentos mais marcantes dos últimos tempos. O ex-futebolista publicou várias fotografias ao lado de personalidades bem conhecidas do mundo do futebol, entre elas Deco, e aproveitou para abrir o coração sobre o significado do encontro.

«Há momentos na vida que parecem impossíveis até acontecerem. Conhecer um ídolo é um deles», começou por escrever.

Fábio Paim confessou que a emoção foi ainda maior por ter acontecido numa fase mais madura da vida: «É estranho explicar a sensação de estar à frente de alguém que admiramos durante anos, alguém que acompanhou fases da nossa vida sem sequer saber que existíamos», refletiu.

O antigo jogador admitiu ainda que nunca esperou viver um momento deste género: «Crescemos a pensar que era um sonho distante, quase impossível. A vida acontece, os anos passam, e aprendemos a não esperar demasiado de certas coisas. Mas depois, sem aviso, acontece», escreveu.

Na mesma publicação, Fábio Paim revelou que o encontro o fez regressar à infância: «Naquele momento voltamos a sentir-nos um pouco crianças outra vez. O coração acelera, as palavras falham e por segundos parece que o tempo pára», confessou.

O ex-futebolista terminou a reflexão com uma mensagem inspiradora: «Há sonhos que demoram, mas quando chegam, têm um sabor completamente diferente».

As imagens rapidamente reuniram centenas de reações dos seguidores, que se identificaram com a emoção partilhada por Fábio Paim. Veja-as na galeria acima.