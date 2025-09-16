Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos

O Brasil perdeu este domingo, 14 de setembro, um jovem talento do empreendedorismo. Gabriel Farrel, de 31 anos, morreu após um salto de paraquedas na região da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O empresário ganhou projeção nacional em 2021, quando participou do Shark Tank Brasil e conquistou investimento para expandir a sua rede de pizzarias, Borda & Lenha, que chegou a ultrapassar 70 franquias em todo o país.

Veja, em baixo, o último vídeo publicado pelo jovem nas suas redes sociais.

De engenheiro a empreendedor de sucesso

No programa da Sony Channel, Gabriel Farrel contou como deixou a carreira de engenharia para apostar no setor gastronómico. “Aproveitei a onda de food truck que dominava o Rio de Janeiro e abri o primeiro buffet de pizza a lenha itinerante. Em 2019, abrimos a primeira loja própria com foco em delivery, mais uma vez com a ideia de custo de investimento inicial baixo”, explicou.

Durante a apresentação, Gabriel Farrel pediu R$ 300 mil por 20% da empresa, acrescentando ainda que dedicava toda a sua energia ao projeto. O pitch conquistou os jurados José Carlos Semenzato e o ator Felipe Titto, que se tornaram sócios do negócio. A partir de 2022, a marca expandiu-se rapidamente, consolidando-se como uma das franquias de pizzarias mais promissoras do Brasil.

A tragédia no salto de paraquedas

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 8h30 da manhã, na altura da Ilha 2, na Reserva. O paraquedas de Gabriel Farrel não abriu devido a uma falha no equipamento. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.

O caso está a ser investigado pela 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, que recolhe informações para apurar as circunstâncias da tragédia.

A despedida e as homenagens

O sócio e investidor José Carlos Semenzato foi um dos primeiros a lamentar a morte do empresário. Nas redes sociais, escreveu que Gabriel Farrel faleceu “a fazer o que mais gostava” e prestou solidariedade à família e amigos.

O funeral foi esta segunda-feira, dia 15 de setembro, na sala 5 do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.

Um legado de inspiração

Apesar da curta trajetória, Gabriel Farrel deixou a marca de um empreendedor visionário, que conseguiu transformar uma ideia simples num negócio de alcance nacional. A sua morte precoce interrompe uma carreira promissora, mas o impacto da sua dedicação e ousadia continuará a inspirar jovens empreendedores em todo o Brasil.