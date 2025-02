Alerta norte do país! Gabriel Sousa abre novo negócio para ajudar todos os nortenhos. Saiba do que se trata

Gabriel Sousa tem um novo negócio! O ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final e também do Big Brother 2024 já levantou a ponta do véu sobre uma novidade empresarial. Agora, tem uma empresa de limpezas ao domicílio, na zona norte do país!

Na rede social instagram, partilhou tudo. Chama-se «Gab Clean». «Bem-vindo à GabClean, a sua nova parceira em serviços profissionais de limpeza ao domicílio! Somos especializados em revitalizar: sofás, carpetes, colchões e cadeiras», partilhou o dono do negócio.

David Maurício e Gabriel Sousa entraram no Secret Story - Desafio Final de relações cortadas. Muito aconteceu e muito se falou depois de sairem do Big Brother no ano passado, o que levou a que ficassem chateados.

Contudo, a situação resolveu-se e agora que ambos estão fora do Desafio Final, têm partilhado momentos juntos nas redes sociais que têm dado que falar.

No dia 25 de fevereiro de 2025, os dois ex-concorrentes foram ao Dois às 10 para conversar com Cláudio Ramos e explicar o que de facto aconteceu e como voltaram a falar um com o outro. Mas o que realmente surpreendeu o apresentador foi uma revelação de Gabi, que afirmou receber muitas mensagens negativas a comentar a amizade dos dois, como se fosse mau David ter um amigo homossexual: «As pessoas não sabem respeitar».

David Maurício também falou sobre a sua atual relação amorosa com a mãe da filha, com quem reatou. Garantiu que o seu coração está numa boa fase e ficámos a saber que Gabriel Sousa se dá bem com a namorada do amigo.

Veja aqui a conversa: