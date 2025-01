Gabriel Sousa confessou ter estado apaixonado por um concorrente do Secret Story Desafio Final: «Estava apanhadinho» Veja aqui quem foi!

Amor antigo? Gabriel Sousa confessou que se apaixonou por um concorrente do Secret Story Desafio Final! Saiba aqui tudo o que aconteceu e as razões que levaram a esta paixão!

Gabriel Sousa, ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final, foi o convidado desta segunda-feira, 27 de janeiro, no programa Dois às 10, da TVI, para uma conversa reveladora com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Durante a entrevista, Gabriel falou sobre a sua experiência no programa e partilhou momentos pessoais que marcaram o seu percurso no Secret Story. No entanto, foi uma confissão sobre os seus sentimentos por David Maurício que mais chamou a atenção.

Confissão de Gabriel Sousa: «Estava «apanhadinho» pelo David Maurício»

Quando Cristina Ferreira questionou Gabriel Sousa sobre a possibilidade de se ter apaixonado por David Maurício durante o Desafio Final, a resposta do ex-concorrente foi direta e sem rodeios: «Sim. De verdade. Estava apanhadinho». Veja aqui o momento:

A confissão de Gabriel sobre os seus sentimentos por David Maurício surpreendeu os telespectadores e tornou-se um dos momentos mais marcantes da entrevista. A relação entre os dois já havia gerado especulações nas redes sociais, e agora o próprio Gabriel confirmou os rumores, revelando que, dentro da casa, o seu coração estava envolvido.

A reação de Gabriel Sousa ao romance de David Maurício com Daniela Ventura

Mais à frente na conversa, Cristina Ferreira perguntou a Gabriel Sousa sobre a sua reação ao ver a história de David Maurício com Daniela Ventura se desenrolar dentro da casa. Gabriel, contudo, preferiu não se alongar sobre o assunto e declarou: «Eu prefiro não comentar nada da Daniela, para ser sincero, se não já me vai ofender em todo o lado.»

A resposta de Gabriel evidenciou um certo desconforto ao abordar a relação de David com Daniela, mas não deixou de ser um dos momentos mais tensos da entrevista.

Acompanhe todas as novidades ao minuto!