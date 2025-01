Acabou a 'grupeta'! André Silva pronuncia-se sobre fim da amizade de Gabriel e Margarida e conta o que aconteceu: «Foi algo que o Gabriel disse...»

A entrada de Margarida Castro no Secret Story - Desafio Final deu que falar! A concorrente entrou com força e teceu várias acusações a Inês Morais e a Gabriel Sousa. Relembre-se de que durante a participação no Big Brother 2024, Margarida e Gabi eram muito amigos, fazendo parte de uma grupeta composta por: Gabriel, Margarida, Panelo e André Silva. Mas a amizade chegou ao fim! André Silva comentou em exclusivo para o digital da TVI tudo que se passou...

Durante o intervalo da gala, o ex-concorrente do BB24, André Silva, explicou a 'briga' entre os dois amigos: «Saímos de lá como a 'grupeta', os quatro amigos, mas eles os dois desentenderam-se (...) Não conseguiram resolver-se cá fora e duvido que seja dentro da casa (...) Duvido que haja uma amizade ali dentro».

«Foi algo que o Gabriel disse em que a Margarida não se identificou. Não tomo partidos entre um lado e o outro»

Saiba o lado de Gabriel Sousa sobre a briga:

«Vocês chatearam-se porquê?»: Gabriel Sousa revela motivo do fim da amizade com Margarida Castro

Nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, Gabriel Sousa, que foi expulso na gala passado do Secret Story – Desafio Final, foi convidado Dois às 10, onde respondeu às perguntas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua vida pós-reality show. Um dos temas mais marcantes e polémicos foi o fim da amizade com Margarida Castro.

O que levou ao afastamento?

«Vocês chatearam-se porquê?», perguntou Cristina Ferreira. Gabriel Sousa não hesitou em responder: «Eu posso contar tudo. Não houve nada de mal. No aniversário da Inês, estavam a falar da Margarida, coisas sobre a vida pessoal dela, e eu não participei. Era uma amiga minha, não ia berrar com as pessoas a dizer «calem-se». Não ia fazer isso», começou por explicar.

Apesar de não ter participado nos comentários das pessoas que estavam na festa, Gabriel admitiu que a amizade com Margarida já estava fragilizada: «Eu tinha feito anos, ela também não tinha sido muito presente... A nossa amizade estava a ser um bocado quebrada.»

Ciúmes nas amizades

O afastamento tornou-se mais evidente com a entrada de novas dinâmicas no círculo social de Gabriel Sousa.: «Comecei a andar mais com a Carolina (Nunes), com o João (Oliveira), com a Inês. E a Carolina e o João não falam tanto com a Margarida, nem a Inês, muito menos. Ela tinha um bocado de ciúmes, é normal. Também sou um bocadinho ciumento com as minhas amizades», confessou.

Mensagem para Daniel Panelo

Gabriel Sousa fez questão de esclarecer que não tem qualquer ressentimento em relação a Margarida ou ao namorado, Daniel Panelo, também ex-colega do BB2024: «Enviei mensagem ao Daniel a dizer que gostava dele e que não tinha nada contra ele. Foi uma coisa inesperada, ninguém estava à espera que ela (Margarida) entrasse. Só quis deixar claro que gosto dele.»

Recorde-se que Margarida Castro, dentro da casa do Secret Story – Desafio Final, também esclareceu o desentendimento com Gabriel Sousa! Acompanhe todas as novidades destas relações ao minuto aqui!