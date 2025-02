Gabriel Sousa mostra-se radiante com aproximação a David Maurício: «Temos tido bons momentos, mesmo com a namorada e a filhota dele»

Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2024 e do Secret Story - Desafio Final, conversou em exclusivo com o digital da TVI sobre a 'zanga' com Margarida Castro. Mostra-se reticente e para já não quer retomar os laços de amizade com a ex-concorrente. Por outro lado, Gabi mostra-se radiante por estar novamente próximo a David Maurício.

A reaproximação a David Maurício

Após o Big Brother 2024, Gabriel Sousa e David Maurício viram a amizade tremida. Meses depois, os dois reencontraram-se na casa do Desafio Final e a amizade tem-se vindo a tornar mais forte do que nunca!

Gabriel mostra-se radiante por voltar ser próximo do amigo: «No programa não ganhei os 20 mil euros mas recuperei a amizade do David que é uma coisa que eu queria muito, por intermédio de outras pessoas que estavam metidas não dava para sermos amigos», afirmou Gabi ao referir-se à ex do amigo, Daniela Ventura.

«Temos tido bons momentos, mesmo com a namorada e a filhota dele. Tem corrido muito bem e eu estou feliz com isso»