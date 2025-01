Gabriel Sousa comenta saída do Desafio Final e entrada polémica de Margarida Castro: «Prefiro apenas aceitar e seguir»

Este domingo, dia 26 de janeiro, a casa do Secret Story – Desafio despediu-se de Gabriel Sousa. O ex-concorrente do reality show numa entrevista exclusiva com Rita Vassalo, repórter digital da TVI falou sobre a sua expulsão e a entrada da ex-amiga, Margarida Castro.

Sobre a saída, disse: «Como foi uma votação assim express… Correu mal, infelizmente não deu para muito, umas horas de votação, é muito difícil (...) Estou feliz na mesma com o meu percurso e acho que isso é que é importante».

Inês Morais ficou triste com a saída do amigo, Gabriel Sousa, que comentou como irá ficar Inês Morais depois desta expulsão do concorrente: «Vai ficar mais tristinha, mas ela é muito forte. Ela tem muita força, é uma jogadora genial, estou cá fora a torcer por ela».

O ex-concorrente respondeu ainda se a sua saída poderia estar relacionada com a entrada “em força” de Margarida Castro e reagiu: «Também é possível, foi uma votação express depois da entrada dela, foi assim complicado. Prefiro apenas aceitar e seguir, seja o que Deus quiser».

Veja o vídeo:

Com 71% dos votos, Afonso Leitão garantiu a permanência no programa, continuando na luta pelo título. Já Gabriel Sousa, com apenas 29% dos votos, foi o concorrente menos votado e acabou por ser expulso da noite.