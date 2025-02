Gabriel Sousa pronuncia-se sobre vontade de Margarida Castro em 'fazer as pazes': «Até ela assumir que foi lá para dentro mentir em tudo»

Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2024 e do Secret Story - Desafio Final, conversou em exclusivo com o digital da TVI sobre a 'zanga' com Margarida Castro. O concorrente mostra-se reticente e para já não quer retomar os laços de amizade com a ex-concorrente.

No Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Margarida Castro conversou sobre a relação com Gabriel Sousa, que gerou muito falatório tanto dentro da casa como cá fora. Ambos tornaram-se grandes amigos no Big Brother mas agora, a amizade está completamente quebrada.

Margarida aproveitou o momento para se pronunciar sobre o que aconteceu, depois de questionada pelos apresentadores: «A situação foi só mesmo entre mim e o Gabriel (...) Gostava mesmo muito que tivesse solução, mas o Gabriel não tem maturidade para isso (...) quando questionamos a vida das nossas pessoas é grave... foi um bocadinho o que o Gabriel fez».

Apesar de tudo, Margarida acredita haver vontade de ambas as partes de resolverem esta situação e fazerem as pazes, mas só o futuro o dirá.

Sobre estas afirmações, Gabriel Sousa refutou que não tem assim tanto interesse em fazer as pazes com a 'ex-amiga'.

«Ela disse que eu era imaturo e se há coisa que eu não sou é imaturo. Acho que é um bocadinho falta de ética dela dizer essas coisas, ainda para mais sendo que foi lá para dentro dizer mentiras, mas eu respeito. Cada um está no seu cantinho e estamos bem assim», afirmou Gabi.

Sobre a possibilidade de voltarem a ser amigos, Gabriel Sousa mostra não ter vontade até a colega lhe pedir desculpas: «Até ela assumir que foi lá para dentro mentir em tudo o que disse e pedir desculpas por aquilo que fez, que ainda ajudou na minha expulsão».