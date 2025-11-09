Ao Minuto

22:07
«Se tem o azar de saltar fora... ela monta-se logo noutro»: Concorrente é alvo de acusação que vai dar que falar - Big Brother
02:43

«Se tem o azar de saltar fora... ela monta-se logo noutro»: Concorrente é alvo de acusação que vai dar que falar

22:04
Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções - Big Brother

Cristina Ferreira deslumbra com um look arrojado, mas são os brincos que captam todas as atenções

22:04
«Elogia-te para acabar a frase a destruir-te»: Dylan é implacável a falar de concorrente - Big Brother
02:43

«Elogia-te para acabar a frase a destruir-te»: Dylan é implacável a falar de concorrente

21:56
Bruno Simão é comparado a Sandro por ser... uma "vela"? A nova teoria da casa - Big Brother
01:40

Bruno Simão é comparado a Sandro por ser... uma "vela"? A nova teoria da casa

21:49
Liliana diz que Inês não vai sair por estar num enredo com Dylan: «Dá-lhe jeito» - Big Brother
01:50

Liliana diz que Inês não vai sair por estar num enredo com Dylan: «Dá-lhe jeito»

21:48
"Terrorismo psicológico": Atacado por vários lados, Pedro Jorge reage - Big Brother
02:39

"Terrorismo psicológico": Atacado por vários lados, Pedro Jorge reage

21:44
"Asqueroso, cobarde e ordinário": Este concorrente foi alvo de insultos e não deixou nada por dizer - Big Brother
02:39

"Asqueroso, cobarde e ordinário": Este concorrente foi alvo de insultos e não deixou nada por dizer

21:37
'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente - Big Brother
02:43

'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente

19:32
O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story - Big Brother

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

13:53
Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti» - Big Brother
03:31

Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti»

13:14
Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina - Big Brother
04:23

Fábio pega em Marisa Susana ao colo e mergulha com ela na piscina

12:12
Ana continua irritada com Marisa Susana: «Papel de vitimização comigo não dá» - Big Brother
08:38

Ana continua irritada com Marisa Susana: «Papel de vitimização comigo não dá»

12:08
Tensão máxima! Marisa Susana e Ana aos gritos: «Não sou empregada de ninguém» - Big Brother
03:01

Tensão máxima! Marisa Susana e Ana aos gritos: «Não sou empregada de ninguém»

11:27
Marisa tenta despistar Liliana: «O suposto casal que poderia haver aqui…» - Big Brother
02:59

Marisa tenta despistar Liliana: «O suposto casal que poderia haver aqui…»

11:21
Liliana atira: «A Inês teve esse apego emocional e tudo começou a partir de uma viagem a Las Vegas» - Big Brother
01:37

Liliana atira: «A Inês teve esse apego emocional e tudo começou a partir de uma viagem a Las Vegas»

11:04
Leandro e Marisa Susana falam nas costas de Pedro e Marisa. Mas são apanhados e mudam de assunto - Big Brother
02:13

Leandro e Marisa Susana falam nas costas de Pedro e Marisa. Mas são apanhados e mudam de assunto

10:58
Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar» - Big Brother
01:06

Pedro e Marisa são um casal? Depois de tudo, Leandro e Marisa Susana «não querem acreditar»

10:22
Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um - Big Brother
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

10:05
Alerta ‘pombinhos’: Dylan e Inês trocam beijos e muitos mimos ao acordar - Big Brother
02:05

Alerta ‘pombinhos’: Dylan e Inês trocam beijos e muitos mimos ao acordar

02:42
Marisa Susana, Fábio e Liliana mostram-se incomodados com destaque de Pedro - Big Brother
02:48

Marisa Susana, Fábio e Liliana mostram-se incomodados com destaque de Pedro

02:40
Dylan: «Se ganhar um Pedro ou um Leandro é vergonhoso» - Big Brother
06:41

Dylan: «Se ganhar um Pedro ou um Leandro é vergonhoso»

02:12
Marisa Susana confusa com incoerência de Marisa: «Está muito mal e de repente fica a rir...» - Big Brother
07:39

Marisa Susana confusa com incoerência de Marisa: «Está muito mal e de repente fica a rir...»

02:07
Liliana queixa-se de Fábio mesmo na sua cara: «Eu odeio...» - Big Brother
06:43

Liliana queixa-se de Fábio mesmo na sua cara: «Eu odeio...»

23:37
Sessão de cinema muito romântica. Dylan e Inês dão beijinhos à frente de todos - Big Brother
00:51

Sessão de cinema muito romântica. Dylan e Inês dão beijinhos à frente de todos

22:41
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo» - Big Brother
01:10

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story - Big Brother

A gala desta noite do Secret Story 9 promete emoções fortes: o botão dos segredos vai soar, a Voz vai testar a intuição dos concorrentes e há assuntos por resolver que prometem incendiar a casa mais vigiada do país.

A noite promete ser de fortes emoções na gala do Secret Story 9, da TVI. Sob o lema “O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer!”, a emissão de hoje volta a colocar os concorrentes à prova — e o público já se prepara para momentos de grande tensão e surpresas inesperadas.

Segundo a produção do programa, “esta noite, a intuição dos concorrentes vai ser posta à prova pela VOZ”, o que indica que o jogo dos segredos vai ganhar novo fôlego.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

 

Mas há mais: o temido botão dos segredos vai soar, e, como se sabe, quando isso acontece… tudo pode mudar dentro da casa mais vigiada do país.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

 

A semana foi intensa e recheada de confrontos, alianças e revelações, e a gala de hoje promete resolver — ou agravar — algumas das tensões que marcaram os últimos dias. Como anuncia a produção, “há assuntos por resolver que vão dar que falar”, e os fãs do formato não vão querer perder um minuto.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

 

A expectativa é alta entre os seguidores do Secret Story, que continuam a acompanhar com entusiasmo cada reviravolta desta nona edição. Entre segredos ainda por descobrir, estratégias em jogo e emoções à flor da pele, a gala deste domingo promete ser uma das mais imprevisíveis da temporada.

Ainda, recorde, em cima, alguns dos looks usados por Cristina Ferreira nas últimas galas. 

Não perca: esta noite, na TVI, o botão dos segredos vai soar — e tudo pode mesmo acontecer!

Relacionados

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu
Temas: Gala Secret Story Cristina Ferreira TVI

Mais Vistos

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

Hoje às 10:22
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti»
03:31

Leandro e Dylan em provocações: «Não quero estar atento a ti»

Hoje às 13:53
'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente
02:43

'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente

Há 32 min
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Ontem às 22:02
Ver Mais

Notícias

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

O botão dos segredos vai soar e tudo pode acontecer: Esta noite de gala promete agitar o Secret Story

Há 2h e 37min
Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Há 2h e 58min
Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Há 3h e 48min
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Ontem às 22:02
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Ontem às 21:37
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Há 2h e 58min
Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Há 3h e 48min
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Ontem às 22:02
Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Ontem às 19:07
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ontem às 17:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

Há 2h e 44min
"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

Hoje às 13:06
"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

Hoje às 12:38
Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Ontem às 21:16
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ontem às 20:47
Ver Mais Outros Sites