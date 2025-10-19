“Secret Story 9”: a gala desta noite promete virar tudo do avesso — alianças, amores e estratégias à prova

Este domingo, 19 de outubro, a casa mais vigiada do país volta a ser o centro das atenções. A TVI transmite mais uma gala do “Secret Story 9”, conduzida por Cristina Ferreira, e tudo indica que será uma das mais intensas da temporada.

Com o mote “todas as vantagens têm um preço”, a gala promete abalar o jogo e pôr à prova alianças que pareciam inquebráveis. As emoções estarão à flor da pele, e os concorrentes terão de tomar decisões difíceis, que podem mudar completamente o rumo da competição.

Além das surpresas estratégicas, a noite promete também mergulhar nas histórias de amor e desilusão que têm mantido os espectadores colados ao ecrã. “Amor ou ilusão?” — a pergunta paira sobre a casa e promete respostas inesperadas.

Entre reviravoltas, confrontos e emoções à flor da pele, esta é uma gala que promete deixar marca. Como sempre, Cristina Ferreira estará no comando da noite, pronta para desafiar os concorrentes e surpreender o público.

Vote para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo logo à noite, em direto na TVI, e descubra quem sairá por cima… ou quem verá o jogo desabar diante dos seus olhos.