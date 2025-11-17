Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Ao Minuto

20:01
Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce - Big Brother
01:59

Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce

19:58
Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti» - Big Brother
01:50

Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti»

19:42
Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa - Big Brother
02:33

Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa

19:40
Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti» - Big Brother
00:57

Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti»

19:33
Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio - Big Brother
03:38

Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio

19:19
Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan - Big Brother
01:05

Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan

18:50
Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...» - Big Brother
01:31

Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...»

18:48
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana - Big Brother
04:33

A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana

18:40
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só - Big Brother
01:03

Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só

18:32
Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...» - Big Brother
04:19

Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...»

18:26
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia - Big Brother
04:02

Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia

18:25
Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca» - Big Brother
03:17

Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca»

18:18
Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...» - Big Brother
05:49

Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...»

18:14
Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior» - Big Brother
02:35

Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior»

17:36
Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente» - Big Brother
01:08

Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente»

17:19
Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira - Big Brother
01:15

Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira

17:17
Polémica na gala do "SS9": Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim - Big Brother

Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

16:08
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida» - Big Brother
12:52

Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»

15:20
Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto - Big Brother
05:40

Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto

15:12
Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto - Big Brother
01:41

Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto

14:58
Leandro diz saber os segredos da casa: «Estão todos certos, até as frases» - Big Brother
02:27

Leandro diz saber os segredos da casa: «Estão todos certos, até as frases»

14:29
Pedro e Marisa em conversas ‘picantes’: «É como me deixas todos os dias (…) Começa a apertar» - Big Brother
03:21

Pedro e Marisa em conversas ‘picantes’: «É como me deixas todos os dias (…) Começa a apertar»

13:56
Liliana não cala indignação e Fábio avisa-a: «Estiveste mal nesse aspeto» - Big Brother
06:01

Liliana não cala indignação e Fábio avisa-a: «Estiveste mal nesse aspeto»

13:48
Dylan perto do limite? «Já não consigo suportá-los, nem vê-los à frente» - Big Brother
01:20

Dylan perto do limite? «Já não consigo suportá-los, nem vê-los à frente»

13:38
Liliana arrasa Dylan: «O jogo que ele faz aqui é fachada, é manipulação» - Big Brother
05:29

Liliana arrasa Dylan: «O jogo que ele faz aqui é fachada, é manipulação»

Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim - Big Brother

Mãe de Dylan surpreende na gala do ‘Secret Story 9’ ao preferir Inês a Vera. Ex-concorrente reage com indireta no Instagram. Veja o vídeo do momento.

Mãe de Dylan lança ‘farpa’ a Vera na gala do ‘Secret Story 9’ — e resposta chega horas depois

Este domingo, 16 de novembro, foi noite de mais uma intensa gala do “Secret Story 9”, conduzida por Cristina Ferreira, na TVI. Antes de serem revelados os resultados das votações, a apresentadora conversou brevemente com a mãe de Dylan… e surgiu um momento inesperado.

Enquanto dialogava com Rosa Araújo, mãe de Dylan, Cristina Ferreira não resistiu a abordar a relação do concorrente com Inês dentro da casa. Com o seu habitual tom descontraído, perguntou: “Então e a sua nora?” — numa referência direta à jovem com quem o filho tem demonstrado grande cumplicidade.

A mãe de Dylan respondeu sem rodeios: “Ah, não posso dizer nada. Eu não conheço a miúda.”

Mas foi a frase seguinte que apanhou todos de surpresa — e que rapidamente se destacou nas redes sociais. Confrontada por Cristina sobre se acredita que a relação “vai dar resultado”, Rosa atirou: “Prefiro esta que a Vera.”

 

A referência a Vera, ex-concorrente que teve um curto envolvimento com Dylan dentro da casa, não passou despercebida.

Poucas horas depois, já esta segunda-feira, a jovem parece ter reagido à indireta. No Instagram, publicou uma fotografia acompanhada da frase: “Até o meu gloss tem mais qualidade que certas bocas que saem à rua.”

 

Vera

 

Uma mensagem que muitos seguidores interpretaram como resposta direta à afirmação da mãe de Dylan.

O momento da gala — marcado por surpresa, tensão e muitas reações online — já está a circular entre os fãs do formato.
 

Veja, em cima, o vídeo do momento que marcou a noite.

Temas: Gala Secret Story Vera Dylan Mãe de Dylan Inês

Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Há 54 min
O dia de Cristina Ferreira em 10 imagens. E João Monteiro faz parte delas

O dia de Cristina Ferreira em 10 imagens. E João Monteiro faz parte delas

Há 1h e 6min
Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Há 2h e 1min
Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Hoje às 15:56
Em vídeo romântico, Carolina Braga dá beijo apaixonado ao namorado (para quem voltou)

Em vídeo romântico, Carolina Braga dá beijo apaixonado ao namorado (para quem voltou)

Hoje às 15:35
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Hoje às 15:26
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Ontem às 19:03
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Hoje às 15:26
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
01:03

Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só

Há 1h e 51min
Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Há 54 min
Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Novas imagens de Liliana Filipa validam rumores de separação. Este é o detalhe de que todos falam

Há 2h e 1min
Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Há 3h e 14min
Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Hoje às 15:56
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa

Hoje às 15:26
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Imagem inédita: após reconciliação, Carolina Braga beija namorado na boca!

Ontem às 19:34
"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

"Francisco Monteiro, já foste": Bárbara Parada muito cúmplice de companhia especial...

Ontem às 13:56
Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Conhecida apresentadora faz confissão sobre Vitó: "Foi visto algumas vezes em sítios desses"

Ontem às 12:29
Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Em biquíni, Soraia Moreira posa em foto sensual e Daniel Guerreiro tem reação inusitada: "Até a bússola fica desorientada"

Ontem às 09:10
"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

"Big Brother": após cinco anos, ex-concorrente muito polémico está irreconhecível... vestido de mulher!

Ontem às 08:56
