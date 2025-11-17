Polémica na gala do “SS9”: Mãe de Dylan compara Inês a Vera e a ex-concorrente responde assim

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Este domingo, 16 de novembro, foi noite de mais uma intensa gala do “Secret Story 9”, conduzida por Cristina Ferreira, na TVI. Antes de serem revelados os resultados das votações, a apresentadora conversou brevemente com a mãe de Dylan… e surgiu um momento inesperado.

Enquanto dialogava com Rosa Araújo, mãe de Dylan, Cristina Ferreira não resistiu a abordar a relação do concorrente com Inês dentro da casa. Com o seu habitual tom descontraído, perguntou: “Então e a sua nora?” — numa referência direta à jovem com quem o filho tem demonstrado grande cumplicidade.

A mãe de Dylan respondeu sem rodeios: “Ah, não posso dizer nada. Eu não conheço a miúda.”

Mas foi a frase seguinte que apanhou todos de surpresa — e que rapidamente se destacou nas redes sociais. Confrontada por Cristina sobre se acredita que a relação “vai dar resultado”, Rosa atirou: “Prefiro esta que a Vera.”

A referência a Vera, ex-concorrente que teve um curto envolvimento com Dylan dentro da casa, não passou despercebida.

Poucas horas depois, já esta segunda-feira, a jovem parece ter reagido à indireta. No Instagram, publicou uma fotografia acompanhada da frase: “Até o meu gloss tem mais qualidade que certas bocas que saem à rua.”

Uma mensagem que muitos seguidores interpretaram como resposta direta à afirmação da mãe de Dylan.

O momento da gala — marcado por surpresa, tensão e muitas reações online — já está a circular entre os fãs do formato.



Veja, em cima, o vídeo do momento que marcou a noite.