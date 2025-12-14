Nada voltará a ser igual: Gala do Secret Story vai surpreender com surpresa do exterior. Saiba o que lhe espera

Hoje, a casa do Secret Story 9 perde mais um concorrente, numa gala cheia de emoções fortes e surpresas que podem mudar o rumo do jogo. Contamos-lhe tudo o que pode esperar da gala desta noite da Casa dos Segredos.

O telefone vai tocar e poderá trazer boas ou más notícias. Além disso, as nomeadas – Ana, Inês e Liliana - vão ser surpreendidas com mensagens do exterior… mas não é de quem mais esperam.

Como estamos a duas semanas do Natal, a Voz vai colar presentes dentro da casa. O que será que escondem?