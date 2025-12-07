«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

O look arrasador e único de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

Esta semana, quatro concorrentes do Secret Story enfrentam o risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Bruna, Liliana, Marisa e Pedro encontram-se nomeados e, na noite deste domingo, dia 7 de dezembro, estão mais perto da porta de saída. No entanto, a gala promete ir muito além da expulsão, com várias surpresas que vão marcar a noite.

Natal Mágico

Entre os destaques da gala de domingo, a Voz anunciou uma surpresa especial que promete encantar os espectadores: uma nova decoração de Natal que vai transformar a casa.

Maior Antagonista

A poucas semanas da grande final do Secret Story, será revelado quem é considerado o maior antagonista da casa pelos concorrentes.

Entre a tensão da expulsão, o encanto da decoração natalícia e o título controverso de maior antagonista, a noite reserva emoções fortes do início ao fim. Por estes e mais motivos, não vai querer perder a gala desta noite!