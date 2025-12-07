«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

Ao Minuto

00:22
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre - Big Brother
07:17

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

00:17
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País - Big Brother

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

00:15
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa - Big Brother
02:05

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

00:12
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso - Big Brother
08:29

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

23:44
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me» - Big Brother
08:53

Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»

23:31
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?» - Big Brother
07:51

Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»

23:31
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa - Big Brother
02:22

Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa

23:17
Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?» - Big Brother
08:47

Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?»

23:17
Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir - Big Brother
08:47

Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir

23:17
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo» - Big Brother

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

22:55
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera - Big Brother
00:56

Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera

22:47
Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial» - Big Brother
04:32

Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial»

22:43
Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles - Big Brother
10:25

Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles

22:27
Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa - Big Brother
06:33

Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa

22:18
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa! - Big Brother
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

22:18
Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira - Big Brother

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

22:16
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir - Big Brother
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

22:13
Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado» - Big Brother
02:06

Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado»

22:11
O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite - Big Brother

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

22:11
Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas» - Big Brother
08:10

Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas»

22:00
A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada - Big Brother
01:40

A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada

21:58
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?» - Big Brother
02:16

Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?»

19:21
«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite - Big Brother

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

10:49
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes - Big Brother
02:21

«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes

10:17
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro - Big Brother
02:39

Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

  • Ontem às 19:21
«Vai ser mágico»: a 'transformação de Natal' que vai marcar a gala desta noite

Entre expulsão, decoração natalícia e títulos controversos, a gala deste domingo reserva múltiplas surpresas.

Esta semana, quatro concorrentes do Secret Story enfrentam o risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Bruna, Liliana, Marisa e Pedro encontram-se nomeados e, na noite deste domingo, dia 7 de dezembro, estão mais perto da porta de saída. No entanto, a gala promete ir muito além da expulsão, com várias surpresas que vão marcar a noite.

Natal Mágico

Entre os destaques da gala de domingo, a Voz anunciou uma surpresa especial que promete encantar os espectadores: uma nova decoração de Natal que vai transformar a casa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Maior Antagonista

A poucas semanas da grande final do Secret Story, será revelado quem é considerado o maior antagonista da casa pelos concorrentes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

 

Entre a tensão da expulsão, o encanto da decoração natalícia e o título controverso de maior antagonista, a noite reserva emoções fortes do início ao fim. Por estes e mais motivos, não vai querer perder a gala desta noite!

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Há 2h e 20min
Fim do namoro? Catarina Miranda revela verdade sobre relação com Afonso Leitão

Fim do namoro? Catarina Miranda revela verdade sobre relação com Afonso Leitão

6 dez, 19:15
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 1h e 21min
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Há 2h e 22min
Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

17 out, 17:53
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Há 21 min
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 1h e 21min
Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Há 2h e 20min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Ontem às 19:39
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Há 1h e 21min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Ontem às 19:39
Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Ontem às 19:16
Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Ontem às 18:50
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Há 3h e 24min
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Ontem às 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Ontem às 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

6 dez, 09:07
