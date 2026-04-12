Verdades, mentiras e consequências: Ninguém está a salvo na Gala do Secret Story 10 desta noite

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

Ana levanta-se e "explode" na direção de Ricardo João: As imagens do momento que todos falam

A Gala do Secret Story 10 desta noite promete ser a mais intensa de sempre e há muito para ver e ouvir. A final aproxima-se e a casa nunca esteve tão ao rubro.

Com a reta final à vista, os concorrentes sabem que cada palavra, cada gesto e cada escolha pode mudar tudo. As posições têm de ser tomadas e nenhuma delas vai passar em branco.

Mas esta noite não traz apenas confronto. Há segredos prestes a ser expostos e os concorrentes vão ainda ser colocados perante verdades e mentiras que prometem abalar a casa.

Todos têm algo a esconder, mas há telhados que são mesmo de vidro. A pergunta que fica no ar é simples: quem é que nunca errou?

Lá fora, o público tem também uma palavra a dizer. Ana, Ariana, Liliana e Jéssica estão mais perto da porta e ainda pode votar para salvar a sua concorrente favorita:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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