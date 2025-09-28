É oficial: Zé, o noivo de Liliana, entra hoje na casa do Secret Story 9

Ao Minuto

00:58
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação - Big Brother
04:48

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

00:52
Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta - Big Brother
26:49

Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta

00:29
Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem - Big Brother
04:22

Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem

00:26
«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa - Big Brother
01:17

«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa

00:18
Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem - Big Brother

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

00:15
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite - Big Brother
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

00:07
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País - Big Brother
02:59

O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País

00:03
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story” - Big Brother

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

23:53
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida - Big Brother
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

23:51
Foi revelado mais um segredo. Saiba a quem pertence - Big Brother
05:51

Foi revelado mais um segredo. Saiba a quem pertence

23:42
Segredos à vista? As teorias que agitaram a casa esta semana - Big Brother
02:25

Segredos à vista? As teorias que agitaram a casa esta semana

23:38
Vera quer ter filhos com Dylan? A concorrente responde mas é o comentário da Voz que surpreende - Big Brother
02:45

Vera quer ter filhos com Dylan? A concorrente responde mas é o comentário da Voz que surpreende

23:34
Segredo revelado? Rui arrisca e revela teoria sobre Vera - Big Brother
03:01

Segredo revelado? Rui arrisca e revela teoria sobre Vera

23:31
Bruna Gomes faz discurso sobre Liliana depois de confronto com Zé: «Esta falta de respeito tira-me do sério» - Big Brother
01:03

Bruna Gomes faz discurso sobre Liliana depois de confronto com Zé: «Esta falta de respeito tira-me do sério»

23:30
Rui carrega no botão dos segredos e deixa a casa em êxtase - Big Brother
05:13

Rui carrega no botão dos segredos e deixa a casa em êxtase

23:26
Missão impossível? Marisa Susana triunfa e garante vantagens - Big Brother
04:54

Missão impossível? Marisa Susana triunfa e garante vantagens

23:15
«O que ela fez foi pura maldade»: Dylan não poupa Marisa Susana - Big Brother
06:44

«O que ela fez foi pura maldade»: Dylan não poupa Marisa Susana

23:07
Marisa Susana surpreende: Missão com gelo aqueceu a casa e deixou todos em choque - Big Brother
02:38

Marisa Susana surpreende: Missão com gelo aqueceu a casa e deixou todos em choque

23:04
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas - Big Brother

O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

23:02
Este é o primeiro salvo da noite. Saiba quem escapou à expulsão - Big Brother
02:17

Este é o primeiro salvo da noite. Saiba quem escapou à expulsão

23:00
Confiante e determinado, Leandro lança apelo ao público: «Espero que quem me esteja a ver, entenda o que estou aqui a fazer» - Big Brother
05:32

Confiante e determinado, Leandro lança apelo ao público: «Espero que quem me esteja a ver, entenda o que estou aqui a fazer»

23:00
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé - Big Brother
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

22:58
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa - Big Brother
02:01

Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa

22:56
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story - Big Brother
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

22:52
«Ela não soube liderar»: Tensão aumenta durante a gala entre Vera e Ana Cristina - Big Brother
06:35

«Ela não soube liderar»: Tensão aumenta durante a gala entre Vera e Ana Cristina

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

É oficial: Zé, o noivo de Liliana, entra hoje na casa do Secret Story 9

É oficial: Zé, o noivo de Liliana, entra hoje na casa do Secret Story 9 - Big Brother

Secret Story 9: Zé entra esta noite na casa para se encontrar com Liliana. Confronto, explicações ou fim do noivado? Descubra tudo na gala de hoje.

A Gala do Secret Story 9 – Casa dos Segredos promete ser uma das mais intensas da edição. Esta noite, vai entrar na casa mais vigiada do país para se encontrar frente a frente com a noiva, Liliana Oliveira.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

 

Recorde-se que, na gala de estreia, Zé surpreendeu todos ao pedir Liliana em casamento, momento que emocionou o público e os concorrentes.

 

No entanto, desde então, a participação da jovem tem sido marcada por polémicas, sobretudo pela sua crescente cumplicidade com Fábio, colega de jogo.

Já fora da casa, Zé não ficou indiferente. Primeiro, reagiu através de comentários no Última Hora e no Diário do programa. Depois, voltou a surpreender os telespectadores ao intervir em direto, via telefone, durante uma gala anterior.

 

Agora, o confronto ganha outro peso: o noivo vai entrar pessoalmente na casa. A grande questão que se coloca é:

  • Será que Zé vai exigir explicações?

  • Será que vai manter o pedido de casamento?

  • Ou será que este será o fim do noivado?

Certo é que a gala de hoje vai trazer revelações e emoções fortes, que podem mudar o rumo do jogo e, sobretudo, da vida amorosa de Liliana.

Em cima, veja as galerias de fotografias de Zé e Liliana, que preparámos para si.

Relacionados

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação
Temas: Gala Gala Secret Story Reality Show O Zé

Mais Vistos

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»
02:05

Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»

Ontem às 22:08
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Há 3h e 50min
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
02:01

Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa

Há 3h e 52min
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Há 2h e 32min
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

Há 3h e 46min
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Ontem às 21:47
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Gala do Secret Story: Esta noite, segredos expostos e máscaras no chão. Saiba o que vem aí

Gala do Secret Story: Esta noite, segredos expostos e máscaras no chão. Saiba o que vem aí

Ontem às 19:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

27 set, 22:16
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

27 set, 22:04
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Ontem às 10:33
"Era só jogo": em fotos inéditas, Catarina Miranda fala sobre... Afonso Leitão!

"Era só jogo": em fotos inéditas, Catarina Miranda fala sobre... Afonso Leitão!

Ontem às 08:01
Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

27 set, 21:44
Ver Mais Outros Sites