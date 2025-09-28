É oficial: Zé, o noivo de Liliana, entra hoje na casa do Secret Story 9

O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

A Gala do Secret Story 9 – Casa dos Segredos promete ser uma das mais intensas da edição. Esta noite, Zé vai entrar na casa mais vigiada do país para se encontrar frente a frente com a noiva, Liliana Oliveira.

Recorde-se que, na gala de estreia, Zé surpreendeu todos ao pedir Liliana em casamento, momento que emocionou o público e os concorrentes.

No entanto, desde então, a participação da jovem tem sido marcada por polémicas, sobretudo pela sua crescente cumplicidade com Fábio, colega de jogo.

Já fora da casa, Zé não ficou indiferente. Primeiro, reagiu através de comentários no Última Hora e no Diário do programa. Depois, voltou a surpreender os telespectadores ao intervir em direto, via telefone, durante uma gala anterior.

Agora, o confronto ganha outro peso: o noivo vai entrar pessoalmente na casa. A grande questão que se coloca é:

Será que Zé vai exigir explicações?

Será que vai manter o pedido de casamento?

Ou será que este será o fim do noivado?

Certo é que a gala de hoje vai trazer revelações e emoções fortes, que podem mudar o rumo do jogo e, sobretudo, da vida amorosa de Liliana.