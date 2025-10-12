Gala do Secret Story: A Voz vai 'trocar as voltas' aos concorrentes. Saiba tudo sobre a noite de hoje

A TVI volta a abrir as portas da Casa dos Segredos para mais uma noite repleta de emoções, desafios e reviravoltas. Este domingo, a gala do Secret Story 9 conta com vários ingredientes desde duelos, a nomeações diretas e novas pistas que prometem baralhar as estratégias dos concorrentes.

🔥 Duelos impactantes

Esta noite, os participantes vão enfrentar-se em duelos decisivos, testando alianças e rivalidades. A pergunta que se impõe é: quem levará a melhor? As tensões dentro da casa têm vindo a aumentar e a gala de hoje promete mexer com o jogo e com os sentimentos de todos.

🛡️ Imunidade e nomeação direta

Além dos duelos, a imunidade e uma nomeação direta estão em jogo. Um concorrente poderá garantir mais uma semana em segurança, enquanto outro verá o seu futuro no programa em risco. Quem se safa e quem fica mais perto da expulsão?

🕵️‍♀️ Uma nova pista de um segredo

A Voz volta a surpreender e vai introduzir uma nova pista sobre um dos segredos da casa. Esta revelação promete baralhar os concorrentes e mudar o rumo das desconfianças. De quem será o segredo misterioso?

💥 A Voz divide a casa

Como se não bastasse, a Voz vai dividir novamente a casa em grupos, testando as afinidades e alianças já formadas. Será que os laços se mantêm ou veremos novas rivalidades nascer?

Concorrentes nomeados esta semana:

Seis concorrentes estão em risco de abandonar o jogo. Cabe aos espectadores decidir quem deve continuar na casa. Vote para salvar o seu favorito!

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

LEANDRO – 761 20 20 12

LÍDIA – 761 20 20 13

Com Cristina Ferreira a conduzir a gala em direto e A Voz a surpreender a cada instante, o Secret Story 9 promete uma noite inesquecível — cheia de emoção, estratégia e, claro, segredos por desvendar.

Não perca esta noite, na TVI, mais uma gala imperdível do Secret Story 9!