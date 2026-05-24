Segredos, confrontos e expulsão: Saiba o que esperar da Gala do Secret Story – Desafio Final desta noite

A Gala do Secret Story – Desafio Final desta noite promete ser intensa. Depois de uma semana marcada por fortes emoções dentro da casa, quatro concorrentes enfrentam a possibilidade de abandonar o jogo: Afonso, Ana, Catarina e Liliana estão em risco da expulsão.

Mas a saída de um dos concorrentes da casa não é o único momento alto da noite.

Tudo o que foi dito

Os segredos e intrigas chegam ao fim. Na gala de hoje, os concorrentes vão ser confrontados com o que disseram nas costas uns dos outros.

Paladar dita o destino

A mesa pode ser o cenário de uma das maiores reviravoltas da semana. O paladar dos concorrentes vai ditar o destino de alguns habitantes da casa.

Nem tudo é o que parece

No Desafio Final, as aparências iludem e esta noite não será exceção. Na Gala de hoje, um passo mal dado pode ser o fim.

Continue a votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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