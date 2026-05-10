Quem vai entrar?  Secret Story – Desafio Final vai sofrer reviravolta inesperada. Saiba o que esperar da Gala 

O Secret Story – Desafio Final prepara-se para mais uma gala carregada de emoção e imprevisibilidade. Esta noite, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa: Ana, Ariana, Bruno Simão e Leandro, mas apenas um deles deixa o jogo. E há muito mais para descobrir.
Quem são os principais alvos?
Foi uma semana de forte tensão dentro da casa. Esta noite, a Voz quer saber quem são os principais alvos. As movimentações dos últimos dias prometem ter peso na gala.
A porta vai abrir. Quem vai entrar?
A lista de concorrentes do Secret Story – Desafio Final ainda não está encerrada. Esta noite descubra quem vai entrar e de que forma a sua chegada pode alterar a dinâmica do jogo.
Nada é o que parece
Os concorrentes pensam que conhecem o processo, mas a VOZ tem outros planos. Esta noite, as nomeações reservam algo inesperado.
Diversão recompensada
Entre a tensão e a estratégia, houve espaço para momentos de leveza. Na gala, a diversão é recompensada.
Não se esqueça que ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA – 761 20 20 02
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11