Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Hoje, a casa do Secret Story 9 perde mais um concorrente, mas vem aí uma gala cheia de emoções fortes e surpresas que podem mudar o rumo do jogo! Contamos-lhe tudo o que pode esperar da gala desta noite!

Na noite de hoje, tudo tem um preço e os melhores jogadores vão ter as melhores vantagens. Quem serão os sortudos?

Hoje, o Botão dos Segredos volta a tocar e mais alguém pode perder o seu segredo! Não pode perder o momento, que promete ser um dos mais emocionantes da gala.

Ainda na Gala, alguém vai juntar-se à Inês e ficar fora da corrida ao Passaporte para a Final!

Não se esqueça ainda que há três concorrentes em risco de expulsão e que um deles abandona hoje a casa mais vigiada do País!