Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

23:33
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família
02:07

Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família

23:29
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»
05:56

Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»

23:20
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa
04:24

«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa

23:16
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final
05:51

Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final

23:16
«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório
05:51

«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório

23:09
Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»
05:39

Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»

23:04
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite
01:39

Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite

22:51
Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

22:40
Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro
01:05

Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro

22:38
Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»
02:08

Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»

22:35
«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês
01:03

«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês

22:34
«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'
03:10

«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'

22:29
«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira
00:46

«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira

22:25
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
02:03

Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira

22:21
Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»
02:42

Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»

22:16
Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»
01:10

Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»

22:15
Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»
01:14

Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»

22:14
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»
02:56

Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»

22:10
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!
02:02

Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!

22:06
Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»
02:07

Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»

22:05
Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas
02:45

Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas

22:04
Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

22:03
Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»
04:15

Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»

22:03
Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»
04:15

Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»

21:54
Quem são os mais ambiciosos da casa? Concorrentes recebem privilégios, mas houve um 'castigado'
06:08

Quem são os mais ambiciosos da casa? Concorrentes recebem privilégios, mas houve um 'castigado'

Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

  • Secret Story
  • Hoje às 19:32
Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo - Big Brother

Fique a saber tudo o que pode esperar da gala do Secret Story 9 - Casa dos Segredos desta noite.

Hoje, a casa do Secret Story 9 perde mais um concorrente, mas vem aí uma gala cheia de emoções fortes e surpresas que podem mudar o rumo do jogo! Contamos-lhe tudo o que pode esperar da gala desta noite!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Na noite de hoje, tudo tem um preço e os melhores jogadores vão ter as melhores vantagens. Quem serão os sortudos?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Hoje, o Botão dos Segredos volta a tocar e mais alguém pode perder o seu segredo! Não pode perder o momento, que promete ser um dos mais emocionantes da gala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Ainda na Gala, alguém vai juntar-se à Inês e ficar fora da corrida ao Passaporte para a Final!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Não se esqueça ainda que há três concorrentes em risco de expulsão e que um deles abandona hoje a casa mais vigiada do País!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

