Ex-concorrentes de peso vão entrar na casa e virar tudo do avesso: Saiba o que esperar desta gala do Desafio Final

Este domingo, 7 de junho, há mais uma gala do Secret Story - Desafio Final, que está quase a entrar nas últimas semanas. A noite promete muitas surpresas e nós contamos-lhe tudo o que vai acontecer.

Esta noite, os Santos Populares invadem a casa do Desafio Final! Prepare-se para inúmeras surpresas.

Na gala desta noite, a prova de imunidade de hoje conta com convidados muito especiais... que podem mudar tudo! Não pode mesmo perder.

Falámos em convidados... e agora revelamos-lhe tudo! Marcia Soares, Gonçalo Quinaz e Marcelo Palma foram convidados pela Voz a entrar na casa esta noite, e prometem mudar o rumo do jogo.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona a Casa já hoje. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:

FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17