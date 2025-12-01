Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta

Na gala deste domingo do Secret Story, Marisa teve a oportunidade de usar um Buzz Grátis e acabou a acertar no segredo do Leandro. «Fui assaltado à mão armada».

Antes deste momento, Pedro – marido de Susana – tinha recebido uma pista justamente para o segredo de Leandro.

Após o segredo ser confirmado, Leandro explicou a Cristina Ferreira e aos colegas o que aconteceu. O assalto aconteceu no Porto numa rua muito conhecida. Leandro ficou sem os pertences e desde esse dia que evita sair à noite. Veja o vídeo.