Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Ao ver os filhos, Pedro Jorge ficou ainda mais sensível. Quando questionado sobre o que iria fazer com o prémio, não hesitou em dizer: «Dar uma melhor qualidade de vida àquelas duas crianças», apontando para os filhos. De seguida, o ex concorrente assumiu algo inédito: «Até tenho medo, os meus filhos parecem que não me conhecem», disse em lágrimas.

Os filhos de Pedro e Marisa estiveram presentes na Gala Final do Secret Story 9, ainda que resguardados das câmaras. No momento mais esperado da noite, depois de Pedro ter vencido o programa, as emoções vieram à flor da pele e foi registado o abraço que Pedro deu à filha mais velha, Yara. Também o mais novo Theo, foi visto em fotografias junto da família e de ex-concorrentes.

