Confronto no quarto azul: Diogo Alexandre e Rita debatem atitudes e limites

Diogo e Rita discutem sobre atitudes e limites na casa: O concorrente pediu explicações à colega após críticas feitas na cadeira quente.

Dilema dos chocolates e brincadeiras em debate: Rita defendeu-se das acusações e afirmou que Diogo justifica excessivamente as suas ações.

No Quarto Azul, a tensão entre Diogo e Rita voltou a marcar o ambiente da casa. O concorrente pediu à colega que relembrasse os pontos que mencionou na Cadeira Quente, nomeadamente sobre as suas atitudes que a terão incomodado. Rita respondeu com um suspirado "Oh, Diogo", dando início a uma conversa que rapidamente se tornou um ajuste de contas.

Durante a conversa, Rita justificou-se sobre um dos episódios abordados – o dilema dos chocolates. A concorrente assegurou que nunca os tirou para uso próprio e que os mantém sempre na sua caixa. Diogo rebateu afirmando que não mexeria nas coisas dela, e que prefere uma comunicação direta em vez de falar nas costas. Rita, por sua vez, acredita que sempre foi clara e direta, mas sente que Diogo agora está sempre a «embirrar» com ela: «Não exijas que as pessoas sejam iguais a ti».

Diogo tentou desvalorizar a situação, explicando que muitas das suas observações são brincadeiras que considera engraçadas, mas que, frequentemente, os colegas não lhe dão espaço para esse tipo de interação. Rita respondeu dizendo que o concorrente não tem proximidade suficiente para compreender os limites de cada um e os temas sensíveis de cada um, afirma que muitas vezes: « Muitas vezes só tu é que achas piada».

O diálogo escalou quando Diogo recordou um episódio da primeira semana, em que foi repreendido por pegar Rita ao colo, enquanto semanas depois outros colegas fizeram o mesmo, até mesmo atirando-a à piscina. O concorrente confessou não ter entendido a diferença de tratamento e desabafou sobre como se sentiu mais sozinho. Rita explicou que, na altura, ainda não havia confiança entre eles ao contrário das semanas seguintes, quando a relação com outros colegas já era mais próxima

Para Rita, Diogo justifica excessivamente as suas ações, o que a levou a pensar que um simples «Estive mal, peço desculpa» seria suficiente. A concorrente contou que as atitudes de Diogo refletem uma abordagem incoerente, com «dois pesos e duas medidas». Nesta mesma temática, Rita acabou por acusar Diogo Alexandre que também se meteu num triangulo amoroso: «Criaste um triângulo... e estavas na posição do Ruben, que criticaste».

A troca de argumentos terminou sem consenso, mas evidenciou a dificuldade de ambos em encontrar um ponto em comum. Este momento sublinha as tensões crescentes na casa, onde cada interação parece intensificar as divisões entre os concorrentes.