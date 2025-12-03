Pedro e Marisa apanhados em flagrante por Ana: «Que visão é esta?»

Pedro aproveitou o momento a sós com Marisa na cozinha para lhe fazer uma massagem, na tarde desta terça-feira, dia 2 de dezembro. Tudo se tornou tenso quando Ana chegou no exato momento em que tudo estava a acontecer.

Visivelmente atrapalhados os concorrentes tentaram disfarçar, mas foi difícil com a interação da colega, que apareceu atrás do casal e disse: «Que visão é esta?». Pedro justificou-se: «Ela estava a dizer que lhe doía as costas».

A concorrente não mostrou ficar desconfiada, uma vez que mudou imediatamente de conversa.