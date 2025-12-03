Pedro e Marisa apanhados em flagrante por Ana: «Que visão é esta?»

Ao Minuto

22:26
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...» - Big Brother
03:17

22:25
Exaltado com a discussão de Marisa e Bruna, Pedro dispara para o ar: «Só me apeteceu...» - Big Brother
03:17

22:22
Bruna desfaz-se em lágrimas após discussão com Marisa: «Acham que podem falar comigo como quiserem» - Big Brother
05:14

22:20
Depois do Especial, Marisa perde as estribeiras com Bruna: «Que falta de respeito!» - Big Brother
01:06

22:11
Marisa furiosa em pleno Especial: «Não distorças as coisas! Tu puxas para o lado que te dá jeito» - Big Brother
03:33

22:10
O gesto que ninguém reparou! Enervado, Pedro engole em seco ao ver discussão de Bruna e Marisa - Big Brother
03:33

22:10
Marisa de rastos ao ver imagens de Bruna: «É muito triste! Devias ter vergonha da maneira como falas» - Big Brother
03:33

22:03
Inês implacável com Fábio: «Ele sempre foi atrás da Liliana, e continua a não ser ele próprio» - Big Brother
02:27

22:00
Fábio alvo de ataque cerrado no Especial: «Ele só está aqui por causa da Liliana» - Big Brother
01:40

22:00
Fábio faz dura acusação a Pedro: «Não sei se quer meter-se no casal, ou se é só jogo sujo» - Big Brother
01:40

21:55
Pedro ataca Liliana: «Ela não tem confiança nenhuma, está cheia de medo!» - Big Brother
02:10

21:54
«Quer ou não ir com o Fábio à final?»: Cristina Ferreira questiona Liliana e o caos instala-se na casa - Big Brother
04:57

21:52
Fábio e Ana entram em confronto: «O teu jogo é a Liliana, não tens jogo próprio!» - Big Brother
03:00

21:45
Como está a relação de Fábio e Liliana? Concorrentes recebem 'provocação' inesperada da Voz - Big Brother
01:15

21:14
Foto que Pedro recebeu gera burburinho na casa. Liliana faz um verdadeiro interrogatório - Big Brother
02:41

21:07
Concorrente acerta em cheio no segredo de Ana: «Ela é um milagre» - Big Brother
01:49

21:06
«São os dois filhos...»: Pedro e Marisa cada vez mais perto de serem descobertos - Big Brother
03:33

19:52
O amor terminou? Clima cada vez mais tenso entre Liliana e Fábio - Big Brother
05:15

19:47
Fábio lança a informação que faltava no puzzle Marisa e Pedro: «Os dois têm uma loja de roupa…» - Big Brother
03:36

19:40
Criticou, mas também viu. Marisa junta-se a Pedro para ver Fábio e Liliana em momento a sós - Big Brother
04:54

19:32
Pedro paga 2 mil euros para ver momento a sós de Liliana e Fábio e deixa a mulher furiosa - Big Brother
05:54

19:21
Rivais unidos para confrontar e criticar Marisa - Big Brother
02:57

19:17
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa - Big Brother
00:51

19:04
Liliana e Fábio recebem avião polémico e já se sabe toda a verdade - Big Brother

18:59
Fim à vista? Liliana e Fábio já nem trocam palavras… - Big Brother
04:06

Pedro e Marisa apanhados em flagrante por Ana: «Que visão é esta?»

  • Ontem às 23:59
Pedro estava a fazer uma massagem a Marisa, no exato momento em que foram apanhados por Ana.

Pedro aproveitou o momento a sós com Marisa na cozinha para lhe fazer uma massagem, na tarde desta terça-feira, dia 2 de dezembro. Tudo se tornou tenso quando Ana chegou no exato momento em que tudo estava a acontecer.

Visivelmente atrapalhados os concorrentes tentaram disfarçar, mas foi difícil com a interação da colega, que apareceu atrás do casal e disse: «Que visão é esta?». Pedro justificou-se: «Ela estava a dizer que lhe doía as costas».

A concorrente não mostrou ficar desconfiada, uma vez que mudou imediatamente de conversa.

