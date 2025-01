Cristina Ferreira e João Monteiro chegam à Índia após 27 horas de viagem e vivem uma experiência surpreendente no Taj Mahal! Veja aqui!

Momento mágico no Taj Mahal: Com nevoeiro e ao pôr do sol, a visita ao monumento tornou-se inesquecível para Cristina Ferreira e João Monteiro.

Cristina Ferreira iniciou o novo ano com uma viagem especial ao lado do namorado, João Monteiro, e não escondeu os desafios e felicidade vivida na chegada à Índia. A apresentadora partilhou os momentos nas suas redes sociais e revelou detalhes de todo o seu percurso até chegar ao destino final.

Após 27 horas de viagem, Cristina Ferreira finalmente anunciou que tinha chegado ao destino: «Éramos para ter chegado à meia-noite a Delhi. Chegámos às 11 da manhã depois do voo ter sido desviado para Mumbai, por causa do nevoeiro, comum nesta altura. Mais um voo, horas de aeroporto, olheiras e cansaço infindável.» A chegada a Agra foi marcada por mais quatro horas de carro, mas a aventura ainda reservava uma surpresa mágica.

Com a notícia de que o nevoeiro do dia seguinte comprometeria a vista para o icónico Taj Mahal, Cristina Ferreira e João Monteiro decidiram visitá-lo de imediato, mesmo sem descanso: «Foi a melhor decisão. O nevoeiro ténue com o pôr do sol tornou ainda mais mágica uma das maravilhas do mundo. Nenhuma foto vai conseguir mostrar.»

A apresentadora destacou ainda o impacto de uma cultura tão distinta: «Já deu para perceber o lado caótico da Índia, mas, até agora, só consigo absorver o impacto que uma cultura tão diferente tem em nós. Seguimos viagem.»

A primeira publicação da viagem mostra Cristina Ferreira ao lado de João Monteiro, num momento cúmplice e carregado de felicidade.