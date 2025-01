Escolhas ousadas fazem tremer o jogo: Capitães apontam novos protagonistas. Veja as escolhas surpreendentes!

Decisões cruciais à vista! Amanhã, David Maurício e Inês Morais enfrentarão escolhas que podem virar o jogo de cabeça para baixo. O que irá acontecer?

A gala de hoje do Secret Story – Desafio Final trouxe decisões estratégicas que prometem mexer com as dinâmicas do jogo. Numa manobra que evidenciou a tensão entre as equipas, os capitães destacaram os jogadores que mais se sobressaíram na equipa oposta.

David Diamond escolheu David Maurício como o principal destaque da equipa adversária, enquanto Teresa Silva apontou Inês Morais como a concorrente protagonista. A escolha dos capitães gerou momentos de introspeção e agradecimento inesperado.

Reações dos protagonistas

Inês Morais reagiu à escolha de Teresa sem muitas palavras: «Agradeço à Teresa a sua escolha.» Já David Maurício aproveitou a oportunidade para refletir sobre o seu jogo: «Acredito naquilo que o Diamond diz. Às vezes, posso ser chato ou irritante, mas estou a fazer muitas coisas neste jogo.»

Gala de amanhã decisiva

O momento entre os dois concorrentes encerrou com um silêncio em torno do dia seguinte. Os concorrentes serão confrontados com decisões importantes que poderão alterar os rumos do jogo. Estratégias serão testadas, alianças poderão ser abaladas e, certamente, o público será surpreendido.