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Em foto rara, Eva mostra a mãe pela primeira vez. E há um detalhe que não passa despercebido

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Eva Pais, vencedora do último Secret Story, assinala o Dia da Mãe com fotos raras da família

Eva Pais, grande vencedora do Secret Story 10, fez questão de homenagear a progenitora no Dia da Mãe, que se assinalou este domingo, dia 3 de maio. Através do Instagram, Eva Pais partilhou uma sessão fotográfica de família.

As imagens mostram a vencedora do último reality show num momento de carinho com a mãe e a irmã. Esta é a primeira vez que Eva Pais mostra a mãe e há um detalhe que solta logo à vista. É que tanto a mãe como as filhas têm os olhos iguais.

«A mulher mais forte que eu conheço», descreveu Eva. Percorra a galeria e veja as imagens.  

O inesperado aconteceu num concerto. Eva sobe ao palco e emociona-se com palavras de Tony Carreira

Desde que conquistou o primeiro lugar no Secret Story 10, Eva Pais tem vivido uma fase particularmente especial, com várias experiências fora do ambiente televisivo que a tornou conhecida do grande público.

Desta vez, a jovem esteve presente num concerto de Tony Carreira, um evento mais exclusivo, pensado para um grupo restrito de fãs e que foi também transmitido através do canal de YouTube do cantor.

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Durante o espetáculo, Eva Pais acabou por ser chamada ao palco, protagonizando um momento de proximidade com o artista. Foi nessa altura que Tony Carreira lhe dirigiu algumas palavras marcantes: «Vou confessar: vi o programa, e o que tenho a dizer-te, Eva, é se aquilo que tu mostraste na televisão é aquilo que és, então, para mim, tens muito valor. És uma pessoa educada e que sabe estar».

O cantor fez ainda questão de reforçar a sua opinião, acrescentando: «Nem vou falar do que aconteceu lá dentro da Casa, isso não interessa. Mas fiquei muito feliz por ver que ganhaste o programa», antes de deixar um conselho à jovem: «Não te iludas muito com este universo do mediatismo, porque também tem o lado perigoso. E aquilo que desejo é que sejas sempre muito feliz».

Veja o vídeo.

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