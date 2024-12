Após drama com Diogo Alexandre, Renata admite: «Ele tenta ter cuidado comigo»

Renata confessa que Diogo Alexandre tem um cuidado especial com as suas palavras.

Marcelo provoca Renata sobre a sinceridade de Diogo Alexandre e questiona a genuinidade das suas atitudes.

Em conversa com Marcelo, Renata diz acreditar que Diogo Alexandre tem um cuidado especial consigo: «Acho que o Diogo realmente gosta de mim. Tenta ter cuidado comigo, nas coisas que diz». Estas declarações aconteceram depois de ontem Renata ter feito fortes acusações a Diogo Alexandre.

Após os altos e baixos entre os dois concorrentes, em que a relação tem sido marcada por momentos de intensidade, Renata falou abertamente sobre a maneira como Diogo Alexandre a trata, afirmando que ele tem cuidado para não a magoar: «Ele sabe o que eu penso». A concorrente conta também: «Quando estou a falar, ele tenta perceber o meu lado».

No entanto, Marcelo não deixou de brincar com a situação. O concorrente questionou Renata sobre as atitudes de Diogo Alexandre: «O que é que acha do facto de Diogo Alexandre, ontem na dinâmica, não ter dito à Renata aquilo que pensava?» A resposta de Renata foi clara e sem hesitações: «Ele, quando vê que algo me pode magoar, não diz, tenta ter esse cuidado comigo».