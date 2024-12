Casa em choque! Cristina Ferreira surpreende concorrentes com notícias do exterior: «Um apocalipse!»

Concorrentes chocados com as notícias do exterior: revelações inesperadas deixaram todos em estado de perplexidade e de boca aberta!

A poucos dias da grande final do Secret Story - Casa dos Segredos, Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story para falar com os concorrentes e fazer revelações de última hora!

Os concorrentes foram surpreendidos com um resumo das principais notícias que marcaram Portugal e o mundo durante os três meses de confinamento na casa. A revelação foi conduzida por Cristina Ferreira e deixou os participantes visivelmente chocados e em pleno silêncio!

Reunidos na sala, os concorrentes assistiram a uma compilação de eventos que abalaram a atualidade. Entre os destaques, as cheias devastadoras em Valência geraram forte impacto emocional, com Leo a comentar: «O mundo está no apocalipse…»

Outro momento de grande surpresa foi a notícia da reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que também causou espanto entre os participantes. A morte do cantor Marco Paulo foi recebida com consternação, enquanto a saída de Ruben Amorim do Sporting Clube de Portugal despertou especial interesse em João Ricardo, que reagiu com curiosidade à situação do clube.

Cristina Ferreira destacou a importância de manter os concorrentes informados sobre o que se passou fora da casa, sublinhando o contraste entre o isolamento dos concorrentes e a agitação do mundo exterior.

No fim, Cristina Ferreira referiu com entusiasmo: «São muitas as pessoas que vos estão a ver!» Os concorrentes reagiram com entusiasmo e curiosidade sobre tudo o que se estará a passar com as suas famílias e vida cá fora!