Diogo Alexandre surpreende com explicação detalhada do seu segredo: «Sou mórmon e voto de castidade»

Diogo Alexandre revela segredo e surpreende concorrentes no Secret Story: "Sou mórmon e fiz um voto de castidade" A revelação foi feita no Especial com Cristina Ferreira, quando Margarida, após muitas teorias e pistas, arriscou e acertou no palpite. Com este desfecho, todos os segredos da casa foram desvendados.

Diogo Alexandre explica com detalhe a sua religião aos colegas!

Pouco depois da revelação, Diogo Alexandre reuniu os concorrentes na sala para partilhar detalhes sobre a sua religião e a decisão de fazer um voto de castidade: «A minha religião acredita em energia e pureza», explicou o concorrente, enquanto detalhava algumas práticas do seu dia a dia, como orar antes das refeições para agradecer pelos alimentos. O concorrente partilhou ainda que o seu padrinho de batismo é o bispo da igreja e que sempre manteve grande curiosidade.

Sobre o voto de castidade, afirmou: «Não há pornografia, mesmo estando casado».Durante a explicação, Renata mostrou grande interesse e fez várias perguntas para compreender melhor as crenças de Diogo Alexandre. Por outro lado, João Ricardo, embora atento, manteve um leve sorriso e evitou encará-lo diretamente.

Quando Gonçalo questionou se Diogo Alexandre costuma andar com a Bíblia, o concorrente respondeu rapidamente: «Ando com o Livro de Mórmon». Aproveitou ainda para relembrar a ex-concorrente Juliana, que uma vez lhe perguntou o que significava ser mórmon, e Diogo Alexandre partilhou a sua reação ao momento de forma divertida.

A revelação deste segredo trouxe uma nova dinâmica à casa do Secret Story, gerou discussão entre os concorrentes sobre os valores e crenças de Diogo Alexandre. Com o último mistério revelado, o foco agora está na reta final do programa, com os segredos a darem lugar às estratégias para conquistar o grande prémio.