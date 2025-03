Daniela Santo deslumbra no Carnaval do Brasil e mostra momentos insólitos. Veja tudo!

Brilho e sensualidade! No Brasil, Daniela Santo arranca suspiros: «A mais gata»

Daniela Santo está de férias no Brasil e tem partilhado alguns momentos nas redes sociais.

A ex-concorrente aproveitou o Carnaval e esbanjou sensualidade, somando elogios dos seguidores.

De férias no Brasil, Daniela Santo, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, tem mostrado vários momentos da sua viagem na sua página de Instagram.

Enquanto aproveitava o Carnaval na 'cidade maravilhosa' (Rio de Janeiro), Daniela Santo partilhou um vídeo seu a desfilar nas ruas do Brasil.

Há ainda outro vídeo inusitado, em que a jovem interage com uma cidadã local, que queria que ela falasse com o seu filho, mas não sabia o número de telemóvel de cor.

Num outro episódio, partilhado naquela rede social, Daniela Santo conta: «Estava a passar na passadeira quando o senhor falou algo, pediram para eu voltar para trás e escutar: “A passarela é da loira”», escreveu.



«Primeiro dia e sinto-me recebida calorosamente. Aqui valorizam muito muito quem participa num Reality, e os meus amigos não se contiveram», acrescentou Daniela Santo.

Nas fotos partilhadas por Daniela Santo, também é possível ver a sensualidade ímpar da ex-concorrente, que tem deixado os seguidores completamente rendidos.

Veja também a incrível mudança de visual de Daniela Santo.