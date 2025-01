Ainda se lembra? Joana Diniz e Tiago Rufino entraram no Secret Story com segredos icónicos!

Regresso mais esperado: O regresso de dois ícones ao Secret Story Desafio Final

O regresso de dois ícones ao Secret Story Desafio Final Segredos nostálgicos: Lembra-se dos segredos destes dois concorrentes? Joana Diniz e Tiago Rufino marcaram o mundo do Secret Story e estão de volta! Veja aqui!

Tiago Rufino e Joana Diniz voltam ao Secret Story Desafio Final e trazem consigo memórias das suas edições passadas. Ambos são concorrentes de peso, com histórias e segredos que marcaram as edições anteriores. Ainda se lembra dos segredos destes concorrentes?

Tiago Rufino:

O vencedor da 7ª edição do Secret Story regressa agora, sete anos depois, com o objetivo de adicionar mais uma vitória. Natural de Arouca, mas a residir em Lisboa, Tiago ficou famoso por conseguir manter o seu segredo incógnito até ao fim do programa, um feito que lhe valeu a vitória. O seu segredo icónico foi: «Sou casado (com Luan)» Empresário no ramo do fabrico de brigadeiros, Tiago é também muito ativo nas redes sociais, onde partilha frequentemente imagens das suas viagens. Preparado para um regresso a um ambiente intenso, Tiago acredita estar em forma para enfrentar tudo o que o “Desafio Final” lhe reserva.

Joana Diniz:

Joana Diniz foi uma das participantes mais marcantes na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, em 2013. Agora, mais de uma década depois, Joana regressa ao Desafio Final com o mesmo espírito competitivo que a levou a fazer história. Em 2013, partilhou o segredo «Somos falsas inimigas» com Bernardina Brito, uma revelação inédita que conquistou a atenção de todos.