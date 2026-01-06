Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Surpreendente! Miguel Vicente mostra-se com o filho e recebe apoio de ex-concorrentes: «O que importa»

Que fofura! Foi assim que Miguel Vicente celebrou o primeiro dia do pai

Filho de Miguel Vicente é uma estrela como o pai. E as imagens são do mais ternurento que há

Miguel Vicente e a namorada, Beatriz Castro, fizeram uma partilha nas redes sociais de forma a celebrar o primeiro aniversário do filho, Duarte. Desde as palavras às imagens, o casal não poupou na fofura.

«Há um ano começou a maior roda-viva das nossas vidas, um amor que nunca imaginámos ser possível sentir.», começaram por dizer.

O casal declarou-se ao filho, apontando que por mais exigente que o papel de pais seja, o amor que sentem por ele compensa sempre: «Um ano de noites mal dormidas, gargalhadas inesperadas, rotinas viradas do avesso e um coração cheio todos os dias. Há dias cansativos e difíceis, mas no fim do dia tudo compensa.», dizem.

«1 ano de ti, Du ❤️ e de uma vida inteira.», frisam.

Veja a publicação.