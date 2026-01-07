A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

Rita Almeida, ex concorrente do Secret Story 8 partilhou no Instagram um vídeo a abraçar Maycon com uma mensagem de partir o coração. No vídeo publicado, a ex concorrente começou por escrever: «O mais importante nesta vida são as pessoas Cuidem das vossas pessoas».

Antes de saber do falecimento do amigo, Rita acabou ainda por dizer: «Não deixem um "estás bem" para depois, não deixem um "amo-te" para depois, não deixem um "obrigada" para depois, não deixem um "estou aqui" para depois, não deixem um abraço para depois», frisou.

A ex concorrente partilhou casa com Maycon durante a oitava edição do Secret Story e criaram uma bonita amizade.

