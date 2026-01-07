Desaparecimento misterioso de Maycon Douglas: Pescador relata como encontrou o corpo

O pescador que encontrou o corpo – que será de Maycon Douglas, segundo o que apurou a CNN Portugal, relatou tudo o que aconteceu. Foi esta quarta-feira, dia 7 de janeiro, precisamente uma semana após o desaparecimento de Maycon Douglas, que o pescador António Silva encontrou um cadáver na Praia do Sul, na Nazaré.
António Silva relatou à CMTV como encontrou este corpo, que está a ser descrito como o de Maycon Douglas.
O pescador começou por afirmar o seguinte: «Vi o corpo já de manhã mas, com o sol a bater, estava branquinho e parecia uma pedra à borda de água. Eu estava longe, a pescar. Passou um casal de brasileiro e chamou-me. Puseram-se aos berros, com os braços a chamarem-me. Eu fui lá ver».
De seguida, acabou por explicar o estado em que encontrou o corpo: «Estava meio dentro, meio fora de água, porque a maré estava a subir. Puxei-o uns dez metros e chamámos a polícia».
António Silva reparou logo nas tatuagens, mas o corpo estava num “estado avançado de decomposição”.
O ex-concorrente do Secret Story 9 desapareceu na madrugada do último dia do ano. O seu carro foi encontrado submerso junto ao Farol das ondas gigantes.