Desaparecimento misterioso de Maycon Douglas: Pescador relata como encontrou o corpo

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: "Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho"
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: "Há pessoas que sabem mais do que o que dizem"
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: "Não era a maneira dele escrever"
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: "Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa"
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: "Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro"
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: "Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon"
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o "Secret Story 9", Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso"
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do "Secret Story 9"
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do "Secret Story 9"
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: "Fica prometido"
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: "É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti"
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no "Secret Story 9"
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: "Mudou alguma coisa ou não?"
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: "Feria-te?"
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: "Ainda vamos decidir"
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do "Secret Story 9", Inês revela como soube que foi traída
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: "O modo como eu fiz foi oposto"
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: "Foi um jogo"
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: "Nunca me passou pela cabeça"
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: "Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?"
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Desaparecimento misterioso de Maycon Douglas: Pescador relata como encontrou o corpo

Desaparecimento misterioso de Maycon Douglas: Pescador relata como encontrou o corpo - Big Brother

O pescador que encontrou um corpo próximo do local onde desapareceu Maycon Douglas relata tudo o que aconteceu e como chamou às autoridades

O pescador que encontrou o corpo – que será de Maycon Douglas, segundo o que apurou a CNN Portugal, relatou tudo o que aconteceu. Foi esta quarta-feira, dia 7 de janeiro, precisamente uma semana após o desaparecimento de Maycon Douglas, que o pescador António Silva encontrou um cadáver na Praia do Sul, na Nazaré.  

António Silva relatou à CMTV como encontrou este corpo, que está a ser descrito como o de Maycon Douglas.  

O pescador começou por afirmar o seguinte: «Vi o corpo já de manhã mas, com o sol a bater, estava branquinho e parecia uma pedra à borda de água. Eu estava longe, a pescar. Passou um casal de brasileiro e chamou-me. Puseram-se aos berros, com os braços a chamarem-me. Eu fui lá ver».  

De seguida, acabou por explicar o estado em que encontrou o corpo: «Estava meio dentro, meio fora de água, porque a maré estava a subir. Puxei-o uns dez metros e chamámos a polícia».  

António Silva reparou logo nas tatuagens, mas o corpo estava num “estado avançado de decomposição”.  

O ex-concorrente do Secret Story 9 desapareceu na madrugada do último dia do ano. O seu carro foi encontrado submerso junto ao Farol das ondas gigantes.  

Está confirmado: Corpo encontrado na Nazaré é de Maycon Douglas

Caso Maycon: Esta é a distância que separa o local de desaparecimento daquele onde foi encontrado um corpo

Última hora: Encontrado corpo na praia da Nazaré, próximo do local de desaparecimento de Maycon

Figura pública revolta-se com ataques à mãe de Maycon Douglas. Este é o gesto que está a dar que falar

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Há 3h e 57min
A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

Ontem às 19:38
Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Ontem às 19:19
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Ontem às 18:48
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ontem às 18:39
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ontem às 18:24
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Ontem às 18:48
Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Ontem às 21:24
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ontem às 18:24
Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Ontem às 21:22
Melhor amiga de Maycon reage à trágica morte com palavras tocantes: «Peço a todos que...»

Melhor amiga de Maycon reage à trágica morte com palavras tocantes: «Peço a todos que...»

Há 3h e 53min
Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Ontem às 21:24
Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Ontem às 21:22
A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

A mensagem emotiva de uma ex concorrente deixada a Maycon: «Não deixem um abraço para depois»

Ontem às 19:38
Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Ontem às 19:19
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ontem às 18:39
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
01:27

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

6 jan, 21:53
Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»
02:44

Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»

6 jan, 21:44
Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»
06:30

Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

6 jan, 21:41
Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

6 jan, 21:40
Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Ontem às 11:23
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
