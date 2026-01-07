Maria Botelho Moniz faz partilha emotiva sobre o marido e o filho e está a deixar os fãs derretidos

Maria Botelho Moniz partilhou esta manhã, nas redes sociais, uma fotografia do marido, Pedro Bianchi Prata e do filho Vicente.
A partilha não deixou ninguém indiferente por se tratar de uma fotografia num sítio muito especial para si, os estúdios da Plural, onde apresenta, todos os domingos, o reality show: Primeira Companhia.
O programa teve a sua data de estreia no dia 1 deste mês e está a ter uma popularidade considerável por entre os espectadores. Não é a primeira vez que a apresentadora da TVI conta com a presença dos seus mais que tudo no seu local de trabalho.
Veja a imagem.