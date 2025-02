Rita Almeida e Marcelo Palma estão de malas feitas para um destino de sonho: «Já estamos a caminho de...»

Rita e Marcelo juntos em mais uma aventura única. O casal fez um vídeo único a anunciar que está a caminho da Grande Lisboa, mas com que objetivo?

O casal vem para o «Em Família», para dar a «Entrevista que Ninguém Quer Dar», um dos momentos mais esperados do programa.

Recentemente, Rita e Marcelo partilharam um momento único no Porto que deu muito que falar nas redes sociais. O casal partilhou uma fotografia, mas o detalhe do emoji do anel começou a despertar a atenção dos internautas.

Ainda sem confirmação oficial

Até ao momento, Rita Almeida e Marcelo não esclareceram o verdadeiro significado do anel na descrição da publicação. No entanto, os seguidores continuam atentos, à espera de uma possível confirmação sobre um passo mais sério na relação.

Terá sido apenas um detalhe romântico ou uma pista para uma grande novidade? O mistério continua a alimentar rumores nas redes sociais!