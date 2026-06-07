Cara da TVI emociona com registo único da filha: «Ainda ontem a tinha nos braços e hoje fez a Queima das Fitas»

Cláudio Ramos, partilhou um momento emotivo da sua vida familiar. O apresentador publicou no Instagram várias fotografias, mas duas delas rapidamente captaram a atenção dos seguidores: uma imagem antiga em que surge com a filha, Leonor, ainda bebé ao colo, e outra mais recente, na sua Queima das Fitas.

A diferença entre os dois registos — separados por vários anos — serviu de ponto de partida para uma reflexão sobre a passagem do tempo e o crescimento da jovem, agora estudante universitária.

Na legenda da publicação, Cláudio Ramos deixou um desabafo marcado pela emoção e pela nostalgia:

«É impressionante como o tempo nos passa à frente, ainda ontem tinha a Leonor nos braços no dia que nasceu e hoje fez a sua queima das fitas. Vá lá a gente querer controlar o tempo. A mim foi difícil controlar a emoção.»

As palavras rapidamente geraram reações de carinho por parte dos seguidores, que destacaram a sensibilidade do momento e a forma como o apresentador partilhou uma fase tão pessoal da sua vida.

«Parabéns e muito sucesso para a Leonor 👏👏👏 também vi essa série este fim de semana ❤️ seja sempre muito feliz 😘; Ohhh que maravilha😍😍 Muito parabéns à Leonor e muitas felicidades❤️❤️🙏🙏🍀🍀; Parabéns!! Foi e é bonito vê-lo crescer!», são alguns dos comentários na publicação de Cláudio Ramos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens partilhadas por Cláudio Ramos.