Como está a relação de Leomarte e Diogo Alexandre fora do Secret Story? Conheça todos os detalhes!

Leomarte não descarta por completo entrar no «Desafio Final». Saiba tudo!

João Ricardo e Leomarte vão ser amigos fora da casa? Leomarte assegura: «Não quero lidar com o João aqui fora!»

Leomarte revela pormenores da relação com Diogo Alexandre fora do «Secret Story»

Leomarte esteve no programa «Dois às 10» da TVI.

O ex-concorrente contou como tem sido a relação com Diogo Alexandre fora do Secret Story.

Leomarte foi o quinto classificado da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Esta quarta-feira o ex-concorrente esteve no programa «Dois às 10» da TVI a falar sobre o seu percurso dentro da casa e a vida fora dela.

Inevitavelmente, Leomarte falou de Diogo Alexandre, o grande vencedor desta última edição, com quem criou uma amizade no jogo, que se manteve quando os dois saíram da casa mais vigiada do País.

«O Diogo é meu filho, praticamente. Eu já estive a jantar na casa do Diogo com a mãe dele e o pai dele, a dona Alice e o sr. Zé, a quem eu mando um beijinho», começou por contar Leo, respondendo à pergunta de Cláudio Ramos.

O quinto classificado acrescentou: «Já estive a levar o Diogo ao Colombo (centro comercial) para trocar o visor do telefone. Combinámos de trocar, eu ir à igreja dele e ir à minha e acho que vamos estar agora juntos nuns anos que não posso dizer. Ficou uma amizade», concluiu.

Veja aqui as revelações de Leomarte: