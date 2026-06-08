Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

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Nufla foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final. Já fora da casa, quebrou o silêncio para expor os verdadeiros sentimentos que tem por Pedro Jorge.

Nufla foi a concorrente expulsa do Secret Story - Desafio Final neste domingo, 7 de junho. A sua passagem pela casa mais vigiada do País ficou marcada por uma proximidade a Pedro Jorge que deu muito que falar. Já cá fora, a jovem nortenha fez questão de esclarecer os sentimentos que tem pelo vencedor do Secret Story 9.

A revelação foi feita no Dois às 10 desta segunda-feira, 8 de junho. Sem papas na língua, Nufla lamentou o facto de terem especulado sobre um suposto interesse amoroso da sua parte. «Eu fiquei logo louca. Eu disse: "como é que eu não estou a ter respeito?" Da minha boca? Nunca verbalizei sentimentos, nunca verbalizei interesses, nunca verbalizei nada. Sempre frisei que era uma amizade desde o início», começou por dizer. 

Flávia foi mais longe e confidenciou que chegou até a alertar Pedro Jorge para as consequências de determinadas brincadeiras e comentários que faziam um com o outro poderiam ter cá fora. 

«Pedro, é a tua segunda casa, tu sabes como é que as coisas são lá fora. A partir do momento em que tu dizes uma coisa lá fora, as pessoas que não gostarem de ti vão infernizar a cabeça dela, ela vai começar a receber bastantes mensagens. Tu não estás a conseguir proteger a pessoa que tu tens lá fora», disse.

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Cristina Ferreira quis saber se a artista já foi contactada por Marisa Pires, a mulher de Pedro Jorge, e esta não hesitou em responder: «Eu não recebi nada porque eu nem tenho telemóvel, só tenho o da Renata e não vi nada ainda.»

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