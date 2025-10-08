Roubou cerca de 230 mil euros e foi apanhado. Estrela de reality show condenado a 6 anos de prisão por fraudes e crimes sexuais

“Kardashian de Cheshire” condenado a seis anos de prisão por fraudes milionárias e crimes sexuais

Jack Watkin, antigo participante do reality show britânico Rich Kids of Instagram, foi condenado a seis anos de prisão por múltiplos crimes, incluindo fraude, furto e posse de material pornográfico ilegal. A informação foi avançada pela BBC.

O influencer, de 26 anos, que se autodenominava o “Kardashian de Cheshire”, construiu uma imagem pública de luxo e ostentação nas redes sociais, mas, segundo o tribunal, usava essa aparência para enganar vítimas com falsas promessas de investimento em malas de alta-costura. O esquema rendeu-lhe mais de 200 mil libras (cerca de 230 mil euros), dinheiro que usava para financiar um estilo de vida extravagante.

Durante a leitura da sentença, o juiz Simon Berkson afirmou que “a verdadeira motivação do arguido foi enganar pessoas para lhes tirar o dinheiro e gastá-lo consigo próprio”.

Como funcionava o esquema:

Jack Watkin alegava ter acesso privilegiado a produtos exclusivos da marca Hermès, garantindo às vítimas que podia comprar e revender malas raras com lucro garantido. A estratégia convenceu vários investidores, incluindo particulares e empresas, que entregaram quantias elevadas — mas nunca receberam as malas nem qualquer retorno financeiro.

De acordo com a Sky News, uma das vítimas, Christine Colbert, responsável por uma loja de artigos de luxo, relatou que o influencer se mostrou interessado em comprar uma mala Hermès avaliada em 32 mil libras (aproximadamente 37 mil euros). O jovem prometeu que utilizaria os seus contactos para obter mais modelos exclusivos, levando-a a investir dezenas de milhares de libras que nunca recuperou.

Quando começaram as suspeitas, Watkin apresentava desculpas sucessivas para atrasar reembolsos, enquanto continuava a publicar nas redes sociais imagens em hotéis de cinco estrelas e eventos exclusivos.

O caso foi denunciado à polícia britânica, que acabou por detê-lo num pub em Cheshire, depois de uma operação em que uma das vítimas simulou um encontro com o influencer para o atrair às autoridades.

Condenação e registo como agressor sexual

O tribunal de Chester condenou Jack Watkin a quatro anos e meio de prisão por fraude e 18 meses adicionais por posse e produção de imagens pornográficas.

Durante a investigação, as autoridades descobriram centenas de imagens indecentes envolvendo crianças e material de pornografia extrema com animais, o que agravou a pena.

Além da prisão, o ex-concorrente de Rich Kids of Instagram ficará registado como agressor sexual durante 10 anos e sujeito a uma Ordem de Prevenção de Danos Sexuais pelo mesmo período.

Fontes: BBC e Sky News