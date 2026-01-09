“É a beleza diante dos olhos”: A viagem romântica de Cristina Ferreira parece saída de um filme

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais algumas imagens da viagem romântica que está a fazer com João Monteiro. O destino de sonho já foi revelado: Nairóbi, Quénia. A apresentadora da TVI está a deixar os fãs boquiabertos com os cenários dignos de filme.

Sem filtros, Cristina Ferreira revelou tudo sobre o Safari que fez, junto do seu mais que tudo, acrescentando ainda um pormenor que surpreendeu os seguidores: a admiração que só agora soube que tinha, por animais selvagens.«O mais bonito de hoje, da vida. África não tem explicação. E eu nem gostava de ver a vida selvagem na televisão. Porque um Safari é outra coisa.»

Por fim, Cristina Ferreira reforçou ainda mais aquilo que estava a sentir ao ver-se diante de uma família de elefantes: «É a beleza diante dos olhos. E o silêncio cheio de sons. ✨@spiritofkenya #parceria»

Veja o vídeo.

De cortar a respiração! Cristina Ferreira embarca numa viagem de sonho ao lado do namorado para um destino improvável

Depois de vários meses dedicada ao Secret Story 9, Cristina Ferreira aproveitou para fazer uma escapadela romântica com João Monteiro. O destino escolhido foi Nairobi, no Quénia, onde o casal está a desfrutar de momentos únicos numa reserva natural. Através de um carrossel de fotografias publicado no Instagram, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a apresentadora impressionou os fãs com imagens de sonho ao lado do namorado.

Nas fotografias partilhadas, pode ver-se o casal a alimentar girafas, paisagens deslumbrantes e diversos locais emblemáticos da região. Na legenda da publicação, a apresentadora partilhou como viveu o primeiro dia das férias em solo africano:

«Nairobi, Quénia. 🇰🇪 Primeiro dia de viagem e já com uma memória para a vida: alimentar girafas. Espertas e de língua comprida são amigáveis e lindas. África tem sempre um impacto gigante em quem chega. Pelo modo de vida, pelas cores, pelos sorrisos.», começou por escrever a apresentadora.

No final, Cristina Ferreira revelou o próximo passo da viagem a dois:

«Estamos agora a fazer a viagem para Ol Pejeta, uma reserva a 4 horas da cidade. A noite foi passada num dos mais emblemáticos hotéis da cidade, o @hemingwayscollection. O espírito inglês a dominar a zona onde vivem muitos políticos, estrangeiros e onde estão algumas faculdades de Nairobi. Gentilmente deram-nos a suite presidencial para a estadia, que mostro em imagens. Agora é o Safari e o encantamento de ver os animais no seu habitat natural. @spiritofkenya you are the best.», concluiu.